وزير النقل: تدشين القطار السريع 7 نوفمبر.. ومونوريل العاصمة في أبريل

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يتواصل معه يوميا لمتابعة آخر تطورات تنفيذ مشروع القطار السريع، موجها بتدشين الخط الأول للقطار الكهربائي السريع، والذي يبدأ من مدينة العين السخنة وحتى مدينة مرسى مطروح في 7 نوفمبر المقبل رسميًا.

الانتهاء من 400 كيلو

وأضاف الفريق كامل الوزير، خلال تصريحات تلفزيونية، أنّ تدشين الخط الأول للقطار السريع من السخنة إلى مطروح لا يعني تحريك القطارات على مساره، ولكن المقصود الانتهاء من معظم الجسور قطاعات نحو 400 كيلو من أصل 660 كيلو متر.

وأشار إلى أن الجزء الخاص «السخنة – العاصمة الإدارية الجديدة – حلوان – أكتوبر» من القطار السريع سيكون منتهيا، سواء من الجسور وتشطيب المحطات، كما أن قضبان السكة الحديد بدأت الوصول من الخارج.

ولفت إلى أنه من المفترض بدء التوريدات الخاصة للوحدات المتحركة في منتصف 2023، ولكن نضغط على شركة سيمنز لتوريد قطار لتدشين المشروع به في نوفمبر المقبل من العاصمة الإدارية الجديدة.

موعد تشغيل المونوريل

وبالنسبة للمونوريل، قال وزير النقل إنّ الوحدات المتحركة لـ المونوريل سيجري تشغيلها نوفمبر المقبل في الجزء الخاص للعاصمة الإدارية الجديدة، تحديدا محطة حي العدالة ثم محطة مسجد مصر ثم محطة الحي الحكومي ثم محطة مدينة الفنون والثقافة.

وأوضح أن خط مونوريل العاصمة الإدارية سيجري تشغيله تجريبيا بالكامل في أبريل المقبل، وبعد 6 أشهر أي في أكتوبر 2023 سيتم تشغيل خط مونوريل مدينة 6 أكتوبر تجريبا.

وأكد وزارة النقل تسير وفقا لخطة موضوعة منذ 30 يونيو 2014، وهي خطة متزنة في كل محاور وزارة النقل سواء الموانئ أو الطرق والكباري أو المواني البرية أو المناطق اللوجستية، وشبكة السكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي.

وأفاد بأن طول السكك الحديدية الموجودة حاليا 10 آلاف كيلو، وهي شبكة قديمة منذ 1856، فكان لابد من تطويرها سواء عناصرها أو بنتيها الأساسية أو الإشارات أو الوحدات المتحركة «الجرارات – العربيات» أو الورش أو التدريب والتأهيل والعنصر البشري، هذا التطوير مستمر.