وزير النقل: جميع قطارات السكة الحديد جديدة.. ولا يوجد قديم على القضبان

أعلن الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، مواصلة تنفيذ جميع مشروعات تحديث وتطوير منظومة السكة الحديد، لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين، مشيرا إلى أن القطارات الإسبانية الجديدة، التي سيتم توريدها من شركة تالجو الإسبانية، ستقدم خدمات فاخرة للركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، موضحا أن جميع القطارات العاملة على كل الخطوط جديدة، ولا يوجد أي قطار قديم يعمل على السكة.

تحديث مزلقانات السكة الحديد للعمل إلكترونيا

وقال كامل الوزير، لـ«الوطن»، إن العمل جار على تحديث جميع مزلقانات السكة الحديد على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها 1120 مزلقانا، إذ جرى تطوير 580 مزلقانا حتى الآن، لافتاً إلى أن تطوير مزلقانات السكة الحديد، سيحد من حوادث القطارات.

حدثنا أسطول عربات قطارات السكة الحديد

وأوضح وزير النقل، أن الوزارة ممثلة في السكة الحديد، حدثت أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، مؤكداً أن جميع القطارات العاملة على كل الخطوط على الوجهين القبلي والبحري جديدة، وأخرى محدثة ولا يوجد أي قطار قديم يعمل على القضبان، مطالباً جموع الركاب بالالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات، للحد من انتشار فيروس كورونا.

خطة شاملة بتكلفة 200 مليار جنيه لمواجهة حوادث القطارات

ونوه الوزير، بأن وزارة النقل، ممثلة في السكة الحديد، تواصل العمل على تحديث منظومة السكك الحديدية بالكامل من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا ورفع كفاءة المحطات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، بتكلفة إجمالية 200 مليار جنيه، لمواجهة حوادث القطارات وتأخيراتها، علاوة على تركيب البوابات الإلكترونية بخمس محطات رئيسية لمواجهة ظاهرة المتهربين من دفع قيمة تذكرة القطارات.