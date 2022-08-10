«التموين» تحرر 25 محضرا لمحلات الأوكازيون الصيفي 2022 في اليوم الثالث

حررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، منذ انطلاق الأوكازيون الصيفي 2022 يوم الاثنين الماضي 8 أغسطس 25 محضرًا للمحلات المخالفة لقانون الاشتراك في الأوكازيون والتخفيضات الموسمية، وذلك من خلال مفتشي الحملات التموينية التي شنتها الوزارة للرقابة على سير عملية انطلاق الأوكازيون في المحلات التجارية المختلفة.

عدد المحلات المشتركة في الأوكازيون الصيفي 2022

من جهته، قال أحمد أبو الفضل، مدير الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، إن المحلات المشتركة في الأوكازيون الصيفي 2022 بلغت حتى الآن 1000 محل مشارك في اليوم الثالث لانطلاق الأوكازيون.

وأضاف «أبو الفضل»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ المحاضر المحررة ضد المحلات التجارية المخالفة بلغت 25 محضرًا ما بين محلات لم تعلن تخفيضاتها على السلع، ومحلات أخرى لم تحصل على تصريح الدخول في الأوكازيون، وأخرى أعلنت تخفيضات وهمية على السلع.

وتلزم وزارة التموين والتجارة الداخلية، المحلات التجارية الراغبة في الاشتراك في التصفيات الموسمية وتقديم تخفيضات على السلع المختلفة للمواطنين، الحصول على تصريح رسمي من مديرية التموين التابع لها بمدة الاشتراك في الأوكازيون والمقرر لها 15 يومًا لكل محل.

ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تعليماته لمديريات التموين بالمحافظات لتكثيف حملات التفتيش على جميع المحلات المشتركة في تخفيضات الأوكازيون، للرقابة على جدية التخفيضات الوهمية للمواطنين، إذ يستمر موسم التخفيضات الموسمية لموسم الصيف الذي انطلق 8 أغسطس حتى بداية شهر سبتمبر المقبل، ويمكن لأي محل الاشتراك في الأوكازيون من خلال تقديم طلب لمديرية التموين مرفقًا معه الأوراق التالية: «صورة من رخصة المحل، وصورة من السجل التجاري، وصورة من البطاقة الضريبية، وإرفاق صورة تفويض من الشركة أو المصنع التابع لها المحل إن وُجد».