عقوبة التخفيضات الوهمية في الأوكازيون الصيفي 2022.. تصل إلى 2 مليون جنيه

حذّر المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، من العروض والتخفيضات الوهمية التي تعلنها بعض المحال التجارية خلال فترة الأوكازيون الصيفي 2022، مؤكدا إقرار عقوبة للمحال التي لا تلتزم بنسبة التخفيضات المعلنة للمواطنين، موضحًا أن قانون حماية المستهلك المعمول به في قضايا الغش التجاري الذي يحمل رقم 181 لسنة 2018 هو المحدد للعقوبة.

عقوبة التخفيضات الوهمية في الأوكازيون الصيفي 2022

وأضاف المهندس أيمن حسام الدين، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ عقوبة التخفيضات الوهمية في الأوكازيون الصيفي 2022 أو المحلات التي تتلاعب في نسبة التخفيضات، هي توقيع غرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل لـ 2 مليون جنيه، مؤكدا أن المخالفة تندرج تحت بند الإعلانات المضللة.

حملات تفتيشية على المحال المشتركة في الأوكازيون

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى انتشار الحملات الرقابية من مفتشي الجهاز الحاملين لصفة الضبطية القضائية، منذ اليوم الأول لانطلاق الأوكازيون الصيفي والذي بدأ أمس الإثنين 8 أغسطس 2022 ويستمر لمدة شهر، موضحًا أن الحملات تستهدف المرور على المحال التجارية، للرقابة على جودة السلع المعروضة في التخفيضات من أجل التأكد من مدى جدية التخفيضات المُعلنة في الأوكازيون في كل المحال المشتركة في موسم التصفية الموسمية الثانية للعام الجاري.

ونوه «حسام الدين»، إلى استقبال الخط الساخن لحماية المستهلك شكاوى المواطنين ضد أي مخالفات تواجههم في الأسواق، من خلال الاتصال على الرقم 19588 من أي خط أرضي، أو من خلال التواصل عبر تطبيق واتس اب على رقم 01577779999، أو من خلال إرسال شكوى عبر الموقع الإلكتروني، أو إرسال شكوى عبر الصفحة الرسمية للجهاز على فيس بوك.