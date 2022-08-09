الأوكازيون الصيفي 2022 بالإسكندرية.. 206 محلات تشارك في التخفيضات

انطلق الأوكازيون الصيفي 2022 في الإسكندرية، بمشاركة 206 محلات، وتشن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملاتها لمراقبة عمليات التخفيضات ومدى مناسبتها مع المعلن، بالإضافة إلى التأكد من أن المحلات التي أعلنت مشاركتها في التخفيضات قد استخرجت التصاريح من المديرية، وهو ما أسفر عن 6 محاضر خلال أولى الحملات الرقابية.

الأوكازيون الصيفي في الإسكندرية

وقال المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المحاسب محمد سعد الله، وكيل الوزارة، وأجهزتها المعنية، تتابع باهتمام فعاليات الأوكازيون الصيفي.

وأضاف «القلش» في بيان صادر اليوم، أنه تقدم حتى الآن عدد 206 محلات بطلبات إلى إدارة التجارة الداخلية لاستخراج تصاريح المشاركة في الأوكازيون الصيفي لهذا العام.

حملات لمراقبة الأوكازيون الصيفي بالإسكندرية

وفي سياق متصل قامت إدارة التجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد، القائم بأعمال مدير التجارة الداخلية، بحملات على نطاق المحافظة، أسفرت عن تحرير عدد 6 محاضر إقامة أوكازيون بدون تصريح لعدد 6 محلات أنشطة مختلفة.

تحرير مخالفات تموينية في الإسكندرية

كما تم تحرير محضر عدم إعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز لأحد المستودعات ببرج العرب، بالإضافة إلى تحرير محضر غش تجاري وتم التحفظ على 45 علبة شيكولاتة بدون بيانات وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية بمدينة برج العرب الجديدة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.