التموين: حملات مكثفة للرقابة على انطلاق الأوكازيون الصيفي 2022

شنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، حملات تفتيشية مكثفة على في الشوارع على مستوى المحافظات، للرقابة على انطلاق أول يوم في الأوكازيون الصيفي 2022 الذي يستمر لمدة شهر كامل حتى 7 سبتمبر المقبل، إذ تشترط الوزارة على المحلات الراغبة في الاشتراك في الأوكازيون وتقديم عروض وتخفيضات للمواطنين في الحصول على تصريح رسمي من مديرية التموين التابع لها المحل في النطاق الجغرافي.

تخفيضات الأوكازيون الصيفي 2022

وقالت مصادر في وزارة التموين، إنَّ نسبة تخفيضات الأوكازيون الصيفي 2022 تختلف من محل لآخر، إذ لا توجد نسبة إجبارية تحددها الوزارة لالتزام المحال التجارية بها، موضحة أنَّ لكل محل الحرية في تحديد نسبة التخفيض، التي يراها مناسبة للتخلص من البضائع والسلع الراكدة لديه مما يعود بالنفع على تنشيط حركة التجارة.

وذكرت المصادر لـ«الوطن»، أنَّ الأوكازيون لا يقتصر الاشتراك فيه على محلات الملابس أو الأحذية فقط إنما أيضًا من أكثر المحلات التي تقدم تخفيضات خلال فترة التصفيات هي محلات الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وأجهزة الإلكترونيات وجميع السلع التي تعرض في المحال التجارية بمختلف أنشطتها.

مدة تخفيضات الصيف في المحلات

وحددت وزارة التموين، مدة تخفيضات الصيف في المحلات شهرًا كاملًا إذ انطلق الأوكازيون اليوم ويستمر لمدة شهرًا كاملًا حتى 8 سبتمبر المقبل، من خلال منح مديريات التموين تصاريح المشاركة للمحلات الراغبة بعد التقدم بصورة من البطاقة الضريبية لكل محل والرخصة والسجل التجاري له.

فيما وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية غرف عمليات المديريات على مستوى المحافظات بمتابعة الحملات التموينية وجود تخفيضات حقيقية للمواطنين في المحلات مع وقف تقديم أي عروض أو تخفيضات على السلع الرديئة والتأكد من جودة المعروض.