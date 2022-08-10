ندوات «اختر كليتك» تستمر 5 أيام في البحيرة بمشاركة 14 جامعة

شهدت محافظة البحيرة انطلاق أولى فعاليات ندوات «اختر كليتك»، بمشاركة 15 جامعة حكومية وأهلية، والتي تستمر حتى 15 أغسطس 2022 بالقاعة الكبرى بمجمع دمنهور الثقافي، لإلقاء الضوء على طبيعة الكليات المختلفة وأقسامها المتوفرة وما تؤهل إليه من مجالات مختلفة بهدف توعية وتثقيف طلاب الثانوية العامة الذين أنهوا امتحانات هذا العام.

محافظ البحيرة: التعليم العالي وسيلة لتحسين نوعية الحياة

وأكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، أن التعليم العالي يعد مرحلة محورية مهمة في التطور المعرفي للطلاب ويساهم بشكل كبير في النمو الإقتصادي والتنمية، وذلك يأتي لتعزيز الابتكار وزيادة المهارات العالية، ويعتبر وسيلة لتحسين نوعية الحياة ومعالجة التحديات الاجتماعية والعالمية الكبرى.

وأشار إلى أهمية عقد الندوات والمؤتمرات التثقيفية لأبناء المحافظة من المراحل التعليمية المختلفة للتوعية بآفاق التعليم الجامعي الجديدة والمستحدثة.

نائب المحافظ: الجامعات تعزز قدرات الأفراد

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، أن الجامعات هي قوة استقرار في المجتمع، تعزز قدرات الفرد الفكرية وتحقق الاستدامة العلمية والاجتماعية.

وتابعت نائب محافظ البحيرة، أن تلك الأهداف هي نواة أساسية للابتكار ليكون له قيمة دائمة، كما إنها جزء أساسي من البيئة التمكينية للابتكار، وإيجاد مساحات وفرص للعمل الحقيقي الذي يخدم المجتمع والاقتصاد القومي.

كما شهد اليوم حضور ممثلي الخمس جامعات المشاركة فى اليوم الأول وهي جامعات زويل والمصرية اليابانية وجامعة مصر للمعلوماتية وجامعة الجلالة والإسكندرية ودمنهور.

كما شارك طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، وتفاعل كبير مع منافذ الجامعات المشاركة، حيث تستهدف الندوات حضور 1400 طالب وطالبة تقريباً لتلك الندوات يومياً لمدة خمسة أيام.

واستعرض ممثلي الجامعات المختلفة في أول أيام الفاعليات عروض تقديمية عن الجامعات والكليات والفرص المتاحة بها وطريقة التقديم وشروط القبول فى الكليات المختلفة، وكذلك كتابة الرغبات