ماجستير مجاني من جامعات عالمية لخريجي 8 كليات.. الشروط وطريقة التقديم

وصف خبراء تكنولوجيا المعلومات، مبادرة بناة مصر الرقمية، بأنها من أفضل المبادرات للشباب الراغبين فى الحصول على الماجستير مجانا من جامعة عالمية، دون أى مصروفات، خصوصا أنها تمنحهم الفرصة للدخول بقوة فى سوق العمل العالمى والمحلى.

وقال محمد الحارثى خبير الإعلام الرقمى والتكنولوجيا، إنه يجب على الشباب اقتناص تلك الفرصة، إذ تمنحهم المادة العلمية التى تجعلهم فى مقدمة صفوف المطلوبين لسوق العمل، خصوصا أن تلك المبادرة مجانية ولا تكلف الطلاب أى مصروفات، مشيرا إلى أنها فرصة لن تعوض.

بناة مصر الرقمية منحة مجانية للشباب

أضاف الحارثى لـ«الوطن»، أن تلك مبادرة بناة مصر الرقمية، أطلقت من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية، منها جامعة كوينز الكندية، وجامعة بوهانج الكورية وجامعة كوليدج كورك الأيرالندية وجامعة العلوم الماليزية.

وأوضح أن هناك بعض الشروط للحصول على المبادرة، خصوصا أنها مجانية تقدمها مصر لشبابها الواعد من خريجي كليات الهندسة أقسام حاسبات أو إلكترونيات أو اتصالات أو طبية أو عمارة، وكليات حاسبات ومعلومات، وكليات علوم تخصص حاسب آلى أو تخصص إحصاء، وكليات الاقتصاد، وكليات إدارة الأعمال، كليات الفنون التطبيقية، وكليات الفنون الجميلة، وكليات التخطيط العمراني.

6 شروط للاستفادة بالمبادرة

أشار الحارثى، إلى أن التقديم يتم عبر الموقع الرسمة للمباردة على الانترنت، و يجب على المتقدم أو المتقدمة لمبادرة بناة مصر الرقمية أن يكون، مصرى الجنسية، خريج إحدى الكليات المذكورة سابقا، لم يمض على تخرجه أكثر من 5 سنوات، أن يكون حاصلا على تقدير عام جيد جدا على الأقل، وأنهى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها أو مؤجل تجنيده لمدة تنتهى بعد تاريخ نهاية المنحة، مشددا على ضرورة التفرغ لمدة عام كامل للالتحاق بالمبادرة كشرط أساسى.

فرص أكبر في التوظيف

أكد إسلام خالد خبير الاتصالات، أن مبادرة بناة مصر الرقمية، الأفضل حاليا، لأنها تمنح شريحة كبيرة من الشباب فرصة الحصول على الماجستير المهنى من كبرى الجامعات العالمية، مشيرا إلى أن النجاح فيها يمنح الخريج فرصة الالتحاق بأفضل الوظائف فى التخصصات المختلفة لمجال تكنولوجيا المعلومات.

ولفت خالد، إلى أن التقديم للمبادرة متاح حاليا، عبر الموقع الرسمي لمبادرة بناة مصر الرقمية على الإنترنت، حتى اكتمال العدد، على أن يبدأ الفصل الدراسي الجديد في أكتوبر المقبل.