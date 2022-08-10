أسباب النقض على حكم الإعدام في حق قاتل نيرة أشرف

تقدم خالد الدسوقي محمد، محامي محمد عادل، المتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، بطعن على الحكم الصادر في حق موكله بالإعدام شنقًا، ضد ورثة المرحومة نيرة أشرف أحمد عبدالقادر، عنهم والدها أشرف عبدالقادر «مطعون ضده، مدعي بالحق المدني».

منطوق الحكم

وذلك في الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة للدائرة الرابعة بتاريخ 6/7/2022 والقاضي منطوقه، حكمت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء بمعاقبة محمد عادل إسماعيل عوض الله بالإعدام شنقًا عما أُسند إليه، ومصادرة السلاح المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية، وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف.

أسباب النقض

وحيث أن هذا الحكم لم يلقى قبولًا لدى الطاعن وذلك للأسباب التالية:

1- السبب الأول من أسباب الطعن بالنقض: هو مخالفة الحكم وخطأة في تطبيق القانون.

2- السبب الثاني من أسباب الطعن بالنقض: الإخلال الجسيم بحق الدفاع.

3- السبب الثالث من أسباب الطعن بالنقض: عدم توافر إجراءات المحاكمة العادلة ومخالفة المحكمة في حكمها نص المواد 96، 97 من الدستور.

وكان من ضمن أسباب الطعن على الحكم التي تقدم بها دفاع المتهم محمد عادل، هي مخالفة الحكم وخطأة في تطبيق القانون طبقًا لنص المادة 231 من قانون العقوبات بعنصرية الزمني والنفسي، قبل التفكير في ارتكاب واقعة القتل والإعداد والتفكير ووقت ارتكاب الواقعة ووقوع المتهم تحت تأثير عصبي ونفسي، افقده التروي وكان تفكيره مضطرب يقع تحت المؤثرات النفسية والعصبية التي تعرض لها المتهم المحكوم عليه من أهلية المجني عليها نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة وإجباره على التوقيع على إيصال أمانة، والمعاملة السيئة التي وجدها المتهم من المجني عليها.

وحيث أن الاعتراف الذي قرره المتهم المحكوم عليه، الطاعن، بتحقيقات النيابة العامة صـ 11، 12 حينما قرر المحكوم عليه «الطاعن»، حينما سأله وكيل النيابة ما تفصيلات اعترافك؟.