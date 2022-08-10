كيفية دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة 2022 وخطوات التقديم إلكترونيا

على مدار الأيام القليلة الماضية، ومنذ ظهور نتيجة الثانوية العامة السبت الماضي، اهتم الكثير من الطلاب الراغبين في إعادة تصحيح المواد الخاصة بهم بتقديم التظلمات، ما جعلهم يهتمون بالبحث عن كيفية دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة 2022، حتى يتمكنوا من التقديم عليها ليتمكنوا من مراجعة المواد خاصتهم، أملا في الحصول على درجات أعلى.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، وخصوصا طلاب الثانوية العامة، نوضح من خلال هذا التقرير كيفية دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة 2022، وكيفية التقديم، وأسعار التظلمات الخاصة بالمواد، وفق الموقع الرسمي لوزارة النتربية والتعليم والتعليم الفني، والتي جاءت كالتالي:

كيفية دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة 2022

أوضحت وزارة التربية والتعليم عبر الموقع الخاص بها، أنه على الطالب الراغب في إعادة تصحيح المواد، ويبحث عن كيفية دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة 2022، أن يقوم بدفع مبلغ قيمته 300 جنيه على المادة الواحده، من خلال إحدى منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك، وتتمثل في الآتي:

- البر يد المصري.

- فوري.

- وقتي.

- إيجي باي.

- سداد.

- ضامن.

- أمان.

- مصاري.

- بيي.

- ممكن.

- طلقة.

- موجة.

- خالص موبايل.

- أموال.

خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022

- بعد أن يقوم الطالب بدفع الرسوم الخاصة بتظلمات الثانوية العامة، على حسب المواد التي يرغب في إعادة تصحيحها، يقوم بالدخول إلى الموقع عبر اللينك المخصص لتقديم التظلمات من هنـــــــــــــــــا.

- ثم بعد ذلك يوم الطالب باختيار المديرية التي حصل منها على شهادة الثانوية العامة.

- ثم يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص بها في الخانة المخصصة لذلك.

- وبعد ذلك يقوم باختيار المواد التي يرغب في إعادة تصحيح الامتحانات الخاصة به.

- وبعد الانتهاء من التسجيل يحرص الطالب على متابعة الموقع بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الاطلاع الخاص به، وكذلك الاطلاع على نتيجة التظلم يدوي.