3 حالات لرفض تظلمات الثانوية العامة 2022.. منها عدم سداد 300 جنيه

حددت وزارة التربية والتعليم، ثلاث حالات يحق فيها رفض طلبات التظلمات المقدمة من جانب طلاب الثانوية العامة 2022، وهي حالات يجب أن يلتزم بها الطالب حتى يضمن أن يستمر طلب التظلم في مساره الطبيعي حتى إعلان النتيجة الخاصة به.

حالات تُرفض فيها طلبات تظلمات الثانوية العامة 2022

وفي هذا السياق، ترصد «الوطن» من خلال التقرير التالي الحالات التي ترفض فيها وزارة التربية والتعليم طلبات التظلم، وذلك في إطار الخدمات المستمرة التي تقدمها لقرائها من طلاب الثانوية العامة، وهي كما يلي:

1- تجاهل الطالب دفع قيمة مادة التظلم والبالغة 300 جنيه.

2- قيام الطالب باصطحاب مدرس المادة أثناء مراجعة ورقة الامتحان.

3- عدم التزام الطالب بالموعد المحدد له لمراجعة التظلم.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، فعلّت صباح أمس الرابط الإلكتروني الخاص بتقديم تظلمات طلاب الثانوية العامة 2022 من هنا، والذي سيظل مفتوحا حتى 18 أغسطس الجاري، لاستقبال طلبات التظلمات من جميع الطلاب.

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022

وفى نفس السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم، جدول امتحانات الدور الثاني بالنسبة لطلاب الثانوية العامة 2022، بداية من 20 أغسطس وحتى 30 أغسطس، للشعبتين الأدبي والعلمي.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، في بيان صادر عنها، عن تفاصيل جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022، والذى سيُعقد ورقيا.

- السبت 20 أغسطس، اللغة العربية.

- الأحد 21 أغسطس، اللغة الأجنبية الثانية، ومادة التربية الوطنية.

- الاثنين 22 أغسطس، الرياضيات في كل من الجبر والهندسة الفراغية.

- الثلاثاء 23 أغسطس، امتحان الاقتصاد والإحصاء للشعبة العامة.

- الأربعاء 24 أغسطس، الفيزياء ، التاريخ .

- الخميس 25 أغسطس، اللغة الأجنبية الأولى للشعبتين.

- السبت 27 أغسطس، الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية.

- الأحد 28 أغسطس، الرياضة التطبيقية (الديناميكا) .

- الاثنين 29 أغسطس، العلوم البيئية والجيولوجيا، وعلم النفس والاجتماع، والرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل).

- الثلاثاء 30 أغسطس، الأحياء، والفلسفة والمنطق، والرياضيات التطبيقية الاستاتيكا.