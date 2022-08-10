سؤال برلماني حول تظلمات الثانوية العامة: نناشد وزير التعليم تخفيض قيمتها

حالة من الارتباك تشهدها عدد من الأسر المصرية بسبب ارتفاع قيمة رسوم التظلم من مواد شهادة الثانوية العامة، التي يصل قدرها نحو 300 جنيه للمادة الواحدة، إذ أعلنت وزارة التربية والتعليم الساعات الماضية استقبال طلبات التظلم من طلاب الثانوية العامة عبر موقعها الإلكتروني، وحددت 3 خطوات لاستقبال طلبات وبيانات طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي للتقدم ببيانات التظلم الثانوية العامة 2022.

وقدمت النائبة إيناس عبدالحليم عضو مجلس النواب سؤالًا برلمانيًا لكلا من رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني حول أسباب ارتفاع قيمة الرسم الخاص بـ تظلمات الثانوية العامة، واضطرار بعض الطلبة المتشككين في صحة النتيجة إلى التقدم بعدد من التظلمات بقيمة 300 جنيه للمادة الواحدة.

وقالت النائبة إيناس عبدالحليم إنَّ «قرار وزير التربية والتعليم بشأن تحديد رسوم التظلم من الثانوية العامة بواقع 300 جنية للمادة الواحدة مبالغ فيه للغاية ولا يتلاءم وتوجيهات القيادة السياسية، بشأن تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري في ظل الأزمات الاقتصادية وحالة الغلاء الشديدة التي تجتاح العالم».

300 جنيه قيمة رسوم تظلمات الثانوية العامة

واستكملت النائبة: «إذا أراد ولى أمر التظلم من مادة أو أكثر وكان لديه طالبنا بالثانوية العامة سيجد نفسه مطالب بدفع مبلغ يتجاوز 3 آلاف جنية تظلمات فقط وهي أعلى من قيمة رسوم الامتحانات أو رسوم القيد بالسنة الدراسة ذاتها».

وتساءلت عضو مجلس النواب عن حق الطلاب التظلم من التصحيح ومراجعة الدرجات دون أي رسوم، قائلة: «هذه الرسوم يتمّ دفعها من أجل مراجعة جمع الدرجات وليس إعادة التصحيح من جديد، بالتالي لا يتطلب ذلك مقابل مادي، فتصحيح ورقة الإجابة وتجميع الدرجات لا يستغرق دقائق من المصحح، وعليه قيمة رسم التظلم لا تتناسب وقيمة الخدمة».

مناشدة برلمانية لوزير التربية والتعليم

وناشدت عضو مجلس النواب، وزير التربية والتعليم إلغاء رسوم التظلم من نتائج الثانوية العامة رأفة بأولياء الأمور والطلاب، وأيضًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين وبالأخص من محدودي الدخل.