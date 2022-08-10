شروط الالتحاق بقسم اللغات الشرقية في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية 2022

أعلنت كلية الآداب، في جامعة الإسكندرية شروط الالتحاق بقسم اللغات الشرقية وآدابها لعام 2022، والذي يدرس 3 لغات وهي: «العبرية والفارسية والتركية».

شروط الالتحاق بقسم اللغات الشرقية

ويشترط قسم اللغات الشرقية وآدابها للالتحاق به أن يكون الطالب مقيدًا بكلية الآداب، وألا يقل مجموع لغات الطالب الثلاث «العربية والأجنبيتين الأولى والثانية» عن 75%، وأن يكون حاصلًا على الحد الأدنى للمجموع الذي يحدده التنسيق الداخلي للقسم.

وأسست الكلية قسم اللغات الشرقية وآدابها في العام الجامعي 2004/ 2005، ويعني بتدريس لغات الدول المجاورة لجمهورية مصر العربية، والتعرف على تاريخ وحضارة هذه الدول.

ويهدف القسم إلى تأهيل الكوادر المتميزة في لغة من اللغات الشرقية أو أكثر، وفقًا للمعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل، وفق الموقع الرسمي للكلية.

مجالات العمل في القسم

ويوجد بالقسم 3 شعب، وهي اللغات «العبرية والتركية والفارسية» على أن يكون التخصص في السنة الثانية، وتكون مجالات عمله «الترجمة والتدريس والسياحة والإعلام، والعمل في الهيئات الدبلوماسية، والعمل في المكتبات».

تأسيس كلية الآداب جامعة الإسكندرية

وتعد كلية الآداب أول كلية جامعية في الإسكندرية، حيث تم تأسيسها في العام الجامعي 1938/ 1939 وكانت فرعا تابعا لجامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة حاليا)، ثم أُصدر قرار بإنشاء جامعة فاروق الأول عام 1942، وترتكز الكلية على قاعدتين، أولاهما قاعدة الدراسات اللغوية والأدبية، وثانيتهما العلوم الاجتماعية.

وبدأ تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، حيث من المفترض أن يسجل 117 ألفا و758 طالبا من الشعبة الأدبية و15 ألفا و220 طالبا من الشعبة الهندسية، و22 ألفا و475 طالبا من الشعبة العلمية رغباتهم.