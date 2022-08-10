الأوراق المطلوبة لامتحانات القدرات في قسم اللغات التطبيقية بجامعة الإسكندرية 2022

أعلنت كلية الآداب بجامعة الإسكندرية عن الأوراق المطلوبة لإجراء امتحانات القبول بقسم اللغات التطبيقية لعام 2022، وعلى من يرغب الالتحاق بالقسم التسجيل ودفع رسوم الامتحانات في قسم الحسابات بالكلية، مع إحضار صورة من شهادة الثانوية العامة وقت دفع رسوم الامتحانات.

شروط الالتحاق بقسم اللغات التطبيقية بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية 2022

ووفقا لما أعلنته كلية الآداب بجامعة الإسكندرية على موقعها الرسمي، فإن شروط القبول في قسم اللغات التطبيقية يشمل النجاح في امتحان باللغتين الفرنسية والإنجليزية، ووفقًا للإعلان فإن الامتحانات تنقسم إلى امتحانات شفهية وتحريرية، ويقاس بها جميع مهارات اللغة ويعقد امتحان بمستوى «B2 للغة الأولى» و«B1 للغة الثانية»، علمًا بأن الالتحاق بشعبة اللغة الفرنسية يجب أن تكون اللغة الأولى الفرنسية واللغة الثانية الإنجليزية، ونفس الشئ بالنسبة للالتحاق بشعبة اللغة الإنجليزية.

الشعب والمواد الدراسية بقسم اللغات التطبيقية بكلية الآداب

يضم قسم اللغات التطبيقية عدة شعب وهي «شعبة اللغات التطبيقية، شعبة الترجمة شعبة الاتصال والمعلومات، شعبة اللغة الانجليزية» ويدرس في القسم عدة مواد منها المواد اللغه الفرنسية، اللغه الانجليزيه ، اللغة العربية، حقوق الإنسان بالفرنسية بالإضافة الى معالجة النصوص بالفرنسيه ، اللغه الانجليزيه ، اللغه العربيه موضوعات معاصره البحث العلمي الجامعي والانترنت حضارات البلاد الناطقه بالفرنسيه

مجالات العمل المتاحة لخريجين قسم اللغات التطبيقية بكلية آداب الإسكندرية

الهدف الأساسي من برنامج اللغات التطبيقية هو إعداد طلاب ملمين باللغات الأجنبية للتخصص في مجالات مطلوبة في سوق العمل داخل وخارج مصر، مثل:

1- المجالات التي تتطلب إجادة اللغات ووسائل التكنولوجيا الحديثة كشركات السياحة والطيران وخدمات الإرشاد السياحي، والبنوك وقطاع الأعمال ومكاتب المحاماة والتخصصات القضائية، والمتاحف والمكتبات خاصة مكتبة الإسكندرية.

2- المجالات التي تحتاج إلى مترجمين متخصصين في اللغات مثل: مكاتب الوزارات والمحافظات، مكتبة الإسكندرية، المؤسسات الثقافية والدبلوماسية الأجنبية والمصرية، والإذاعة والتليفزيون والمحطات الفضائية المحلية والدولية، وشركات الاتصالات.

3- المؤسسات التعليمية المدرسية والجامعية التي تحتاج إلى متخصصين في العمل والتدريس بوسائل التكنولوجيا.