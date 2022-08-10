شروط الالتحاق بقسم المكتبات والمعلومات في جامعة الإسكندرية 2022.. اعرفها

حدد قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية، عبر الموقع الرسمي للجامعة على الإنترنت، شروط القبول بالقسم للعام الجامعي 2022 / 2023.

شروط القبول بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة الإسكندرية

وبحسب ما أعلنته كلية الآداب جامعة الإسكندرية، فإن شروط الالتحاق بقسم المكتبات والمعلومات، هي: عقد اختبار قبول الطلاب الجدد المتقدمين من المهارات اللازمة للدراسة بالقسم، وحددت عدد الطلاب المقبولين بألا يزيد العدد عن 150 طالبًا كحد أقصى وسيتم اختيارهم وفقًا لمجموع الثانوية العامة، بعد نجاحهم في اختبار القبول على ألا تقل درجة اختبار القبول عن 50%.

المواد الدراسية بقسم المكتبات والمعلومات

ويهتم القسم بدراسة الأسس والأساليب التي يمكن من خلالها إدارة المعرفة البشرية المسجلة اختيارًا وتنظيمًا وحفظًا واسترجاعا واستخداما، من أجل تلبيه الاحتياجات المعلوماتية للمستفيدين من المكتبات ومراكز المعلومات، إلى جانب التحليل المنهجي للعوامل التكنولوجية والاجتماعية والثقافية والقانونية، وغير ذلك من المتغيرات التي تؤثر فى إنتاج مصادر المعلومات بأنواعها المختلفة.

ويتضمن أيضًا دراسة علوم التخصص النظرية والعملية مثل بناء وتنمية المجموعات، ونظم الفهرسة، والتصنيف، والتكشيف، والاستخلاص وخدمات المعلومات بالإضافة إلى دراسة علوم الوثائق، بالإضافة إلى دراسة بعض العلوم الشقيقة أو المساندة للتخصص مثل النشر الحديث ومؤسساته، ونظم المعلومات والمجتمع والحاسب الآلي، إلى جانب دراسة بعض العلوم كمتطلبات وطنية ولغوية مثل علوم اللغة، والتاريخ.

مجالات العمل لخريجين القسم

ويتيح قسم المكتبات والمعلومات للطلبة الخريجين العمل بالعديد من الوظائف والتي تتلخص في التالي:

- أخصائي مكتبات ومعلومات

- أخصائي فهرسة

- أخصائي تصنيف

- أخصائي خدمات معلومات

- أخصائي خدمات توثيق وأرشيف

- أخصائي نظم معلومات