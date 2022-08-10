شروط الالتحاق بقسم الجغرافيا في كلية الآداب جامعة اللإسكندرية 2022

أعلنت كلية الآداب جامعة الإسكندرية عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، عن شروط القبول بقسم الجغرافيا بالكلية للعام الجامعي 2022 / 2023، التي تضمنت معايير خاصة بدرجات الثانوية العامة والمواد الأدبية والعلمية.

شروط الالتحاق بقسم الجغرافيا بكلية الآداب

وحدد قسم الجغرافيا، شروط القبول من خلال ترتيب الطلاب المتقدمين للقسم حسب المجموع الكلي للثانوية العامة مضافًا إليه درجة مادة «الجغرافيا» بالنسبة لطلاب القسم الأدبي، أما بالنسبة لطلاب القسم العلمي «رياضيات» فيكون المجموع الكلي مضافًا إليه درجة مادة «الرياضة 2»، وطلاب القسم العلمي «العلوم» من خلال المجموع الكلي مضافًا إليه درجة مادة «الجيولوجيا والدراسات البيئية».

وحدد القسم عدد الطلاب المقبولين بألا يزيد عن 700 طالب كحد أقصى.

نظام الدراسة في قسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة الإسكندرية

تتوزع الدراسة في قسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة الإسكندرية على أربع سنوات، يدرس خلالها الطالب مجموعة من المواد التي تهتم بالجغرافيا الطبيعية والجغرافيا البشرية، بالإضافة إلى بعض المواد المعاونة مثل اللغة الانجليزية والفرنسية والتاريخ والإحصاء والجيولوجيا والاقتصاد والأرصاد الجوية.

وتنقسم الدراسة بعد السنة الثانية إلى شعبتين، الأولى وهي الشعبة العامة وفيها يستمر الطالب في دراسة المواد الجغرافية بالإضافة إلى بعض المواد المعاونة الأخرى أما الثانية فهي شعبة الخرائط، وتعد من أقدم الشعب التي تهتم بدراسة المواد المتصلة بالخرائط والمساحة في الجامعات المصرية، ومن شروط الالتحاق بهذه الشعبة نجاح الطالب في بعض مواد السنة الأولى والثانية التي يحددها القسم كل عام مع إجراء امتحان تأهيلي في بداية العام الدراسي بهدف اختيار عناصر جديدة للاستمرار في الدراسة.