طريقة الاشتراك في مزاد 21 أغسطس لبيع سيارات بأسعار مخفضة

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، عن مزاد لبيع سيارات وموتوسيكلات نيابات وجهات حكومية ملاكي وبيك أب وميني باص وميكروباص ونقل وجرار زراعي ومقطورة وهراس لورد وجريدر ماركات مختلفة، على أن يقام المزاد في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم في الجيزة، يوم 21 أغسطس الحالي.

وتقدم «الوطن»، تفاصيل مزاد السيارات المذكور وضوابط الاشتراك به، في إطار الخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها بشكل مستمر، وذلك على النحو التالي:

مزاد سيارات 21 أغسطس

يشمل مزاد السيارات بيع أنواع «هوجن، دايون، mz، هيونداي، تويتوتا، شيفروليه، بيجو، نيسان، داتسون، مرسيدس، همرز، ميتسوبيشي، جيب شيروكي، نصر، فيات، جاوا، ام زد، اسكودا، فورد، داتسون، بيلاروسي، رينو، دايو، لاداد، سوزوكي، أوبل، فورد »، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لبوابة التعاقدات العامة، حيث أن المزاد يضم عدد من السيارات ماركات وموديلات لاختيار الأنسب للمشترك.

ضوابط الاشتراك في مزاد سيارات 21 أغسطس

ووفق الموقع الإلكتروني التابع لبوابة التعاقدات العامة، يمكن الاشتراك في مزاد 21 أغسطس من خلال شراء كراسة الشروط، حيث أنها شرط أساسي لدخول المزاد، ويجب أن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول المزاد، ويمكن شرائها من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بعنوان 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي بالدقي.

ويتم دفع 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يوما، على أن يكون البيع بدون عمولة والمعاينة أساس البيع، وشددت الهيئة العامة للخدمات الحكومية ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحاضرين في المزاد، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

يذكر أن الهيئة أعلنت أيضا عن مزاد لبيع السيارات يوم 22 أغسطس لبيع ماركات «مرسيدس - بيجو - تويوتا - جيلي – جيب شيروكي – دايو – رينو – داتسون – فولكس – ميتسوبيشي – فيات – هوندا – هيونداي – BMW – نيسان – كيا – فولكس – سوزوكي – فولفو – شيفروليه – اسكودا – لادا – أوبل ».