الجزائر: ضبط 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية و268 مهاجرا غير شرعي خلال أسبوع

أعلن الجيش الجزائري، اليوم الأربعاء، القبض على 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، و268 مهاجرا غير شرعي، وضبط كميات من المواد المخدرة، وذلك في عمليات نوعية على مستوى الأراضي الجزائرية خلال أسبوع.

القضاء على الإرهاب في الجزائر

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، أن وحدات الجيش تمكنت خلال الفترة من 3 إلى 9 أغسطس الجاري، من ضبط 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، فضلا عن كشف وتدمير مخبأ للجماعات الإرهابية يحوي 6 قنابل تقليدية الصنع، وذلك في عمليات عسكرية منفصلة عبر عدد من الولايات الجزائرية.

جهود وزارة الدفاع الجزائرية

كما تم ضبط 15 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد تُقدر بأكثر من 212 كيلوجراما، فضلا عن ضبط أكثر من 49 ألف قرص مخدر.

وفي سياق آخر، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في إنقاذ 60 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، والقبض على 268 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.