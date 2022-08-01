الجزائر تقترب من «بريكس».. وصحيفة فرنسية: الركود يضرب اقتصاد ألمانيا

شهدت عدة دول، أحداث مهمة على الصعيد الاقتصادي خلال الساعات القليلة الماضية، أبرزها، إعلان الجزائر تلبية شروط اقتصادية للالتحاق بمجموعة دول «بريكس»، فيما شهدت فواتير الكهرباء في الولايات المتحدة الأمريكية زيادات كبيرة بعد ارتفاع أسعار الغاز عالميًا.

وعبّرت السلطات الجزائرية، مساء أمس الأحد، عن اهتمامها بالانضمام لمجموعة «بريكس»، التي تضم إلى جانب روسيا كل من «الصين-البرازيل - الهند - جنوب إفريقيا»، نظرًا لكونها قوة اقتصادية وسياسية.

وأوضح الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال لقاء دوري مع الصحافة، بُث على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، إن بلاده تلبي - بنسبة كبيرة - شروط اقتصادية تُمكنها من الانضمام لمجموعة «بريكس».

ارتفاع تكلفة الكهرباء في الولايات المتحدة بمعدل 20% في الصيف

وفي الولايات المتحدة، سجّلت فواتير الكهرباء زيادات كبيرة بعد ارتفاع أسعار الغاز عالميًا، ما أدى إلى شعور الأمريكيين بالصدمة بعد تلقيهم الفواتير، وقالت شبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية، إن تكلفة الكهرباء ارتفعت بمعدل 20% في الصيف، لكن في عدد من الولايات يمكن أن ترتفع فواتير الكهرباء بنسبة 45 و50%.

وكان رئيس جمعية النفط والغاز الأمريكية «تيم ستيوارت»، أشار في تصريح لقناة «إن بي سي»، إلى أسوأ أزمة طاقة في الولايات المتحدة الأمريكية منذ نصف قرن، وتابعت القناة في تقريرها أن ارتفاع الفواتير يعود إلى ارتفاع أسعار الغاز.

صحيفة فرنسية: أكبر اقتصاد في أوروبا بدأ في الركود

وفي مقال بصحيفة «ليبراسيون» الفرنسية، قارن الكاتب «كريستوف بوردوازو»، الوضع الألماني، اليوم بأزمتها الاقتصادية في تسعينات القرن الماضي، عقب التوحيد، مشيرًا إلى أنه عندما تعطس برلين، تمرض أوروبا كلها.

وأشار «بوردوازو»، إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا، بدأ في الركود وعلى وشك الانكماش، موضحًا أنه وفقا لنتائج الربع الثاني، أظهرت ألمانيا، أداء من بين الأسوأ في «منطقة اليورو».

وفي اليابان، صعدت مؤشرات الأسهم في جلسة التعاملات الصباحية بـ«بورصة طوكيو»، اليوم الإثنين، وارتفع «مؤشر نيكي القياسي»، 131.63 نقطة، «0.47%» ليحقق 27933.27نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».