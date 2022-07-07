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عاجل.. الجزائر ترفع سعر بيع الغاز لأوروبا بسبب ظروف السوق

كتب:

خالد عبد الرسول ووكالات
05:25 م | الخميس 07 يوليو 2022
خط أنابيب ميدغاز الجزائري إلى أوروبا

خط أنابيب ميدغاز الجزائري إلى أوروبا

قررت الجزائر، اليوم الخميس، رفع سعر بيع الغاز التعاقدي المورد عبر خط أنبوب نقل الغاز المعروف باسم ميدغاز، الذي يربط الجزائر بأوروبا عبر إسبانيا رسميا،  بسبب ما وصفته بظروف السوق الحالية، في إشارة إلى الارتفاعات الكبيرة التي طرأت على أسعار الغاز عالميا، على خلفية الصراع بين روسيا والغرب.

اتفاقية بين سوناطراك الجزائرية وإنجي الفرنسية

وأكدت شركة سوناطراك الجزائرية الحكومية للنفط، في بيان لها، إبرام اتفاقية مع شركة الطاقة الفرنسية إنجي، حول العقد المبرم معها منذ عام 2011 لتوريد الغاز الطبيعي من الجزائر عبر خط أنبوب نقل الغاز ميدغاز، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضافت عملاق الطاقة الجزائرية أن هذه الاتفاقية تنص على مراجعة سعر بيع الغاز التعاقدي المطبق على مدى ثلاث سنوات والممتد حتى عام 2024، وذلك بسبب ما وصفته بتطورات ظروف السوق.

توسيع الشراكة الجزائرية الفرنسية لتشمل تحقيق أمن الطاقة للمتعاملين الأوروبيين

وبحسب البيان، فقد أكد الطرفان، خلال التوقيع على هذه الاتفاقية، أنهما سيوسعان شراكتهما لتشمل الغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي، والمساهمة في تحقيق الأمن في مجال الطاقة للمتعاملين الأوروبيين.

وأشار البيان إلى أن الطرفان سيلتزمان، بناء على هذه الاتفاقية، بالعمل معا لتقليل الانبعاثات الكربونية، وتثمين فرص الشراكة الجديدة، وخاصة تلك المتعلقة بتطوير الهيدروجين.

وجاء هذا التطور الجديد، في ظل الارتفاعات الكبيرة التي طرأت على أسعار الغاز الطبيعي عالميا، في أعقاب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وما تلاها من عقوبات غربية على روسيا، وإجراءات روسية ردا على هذه العقوبات.

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