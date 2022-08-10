جريمة الأطفال في الخصوص.. أسرة «يوسف» تروي سر مقتله على يد ابن الجيران

«احضني أوي يا بابا».. الحروف السابقة كانت الأخيرة على لسان الطفل «يوسف. أحمد. ه» صاحب العشرة أعوام، حينما يلفظ أنفاسه الأخيرة، بعدما تعرض للطعن على يد طفل آخر، جاره بأحد الشوارع التابعة لمدينة الخصوص بمديرية أمن القليوبية، وجرى القبض على المتهم، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا، فيما صرحت بدفن جثمان الطفل المقتول وشيعت جنازته وسط العشرات من أهالى المنطقة، وتم دفنه بمقابر العائلة.

الجريمة كانت بمثابة رصاصة حزن، استقرت في جسد أسرة الطفل «يوسف»، الذي كان يتمتع بالأخلاق والحب بين الجيران، رغم أنه لم يكن يخرج من بيته إلا للذهاب لأداء الصلاة في المسجد، أو التوجه مع الأطفال إلى المدرسة.

طعن يوسف في القلب بآلة حادة

روى والد الطفل يوسف المجني عليه كواليس ما حدث في اتصال هاتفي مع «الوطن»: أن نجله كان يدرس في الصف الخامس الابتدائي، لكن كنت أشعر أنه الأكبر سنًا بين إخوته، الأمر لم يقف عند ذلك فقد كان يحظى بحب الجميع هنا من الجيران في المنزل المجاور لنا يقيم طفل يدعي (م)، والبالغ من العمر 15 عامًا، والذي سخر طاقته في مضايقة نجلي، وبمجرد نزوله الشارع يتشاجر معه، وكنا نتحمل من أجل الجيرة.

نزيف داخلي دام لمدة أربع ساعات

وعن سبب الجريمة تابع: أن المتهم كان يعتاد الاعتداء بالسباب والألفاظ القبيحة على نجلي وأشقائه، فور ذهابهم للصلاة بالمسجد المجاور للمنزل، وأثناء عودتهم، تشابكوا بالأيدي بعضهم البعض، وأثناء تدخل المتواجدين لفض المشاجرة بينهم، قام المتهم بطعن «يوسف» بآلة حادة في القلب تسببت في ثقب في القلب وثقب في الرئة عمل تكتلات دموية أدت إلى نزيف داخلي دام لمدة أربع ساعات بدون توقف حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وكان آخر كلمة قالها لي: «احضني أوي يا بابا».

واختتم حديثه عن كواليس الواقعة: «أن والدة المتهم حرضته على قتل ابني، وأنا منتظر القصاص، وأثق في إعادة حق ابني، وبطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم».

إخطار بالواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة، يوم الأحد قبل الماضي، إذ ورد إلى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا بوجود مشاجرة في شارع العروبة بدائرة القسم، ووجود متوفي، وتبين مصرع الطفل «يوسف ا ه»، 10 سنوات، على يد جاره «مينا م ل»، 16 سنة، إثر مشاجرة نشبت بينهما لقيام المتهم بسب المجني عليه خلال مروره في الشارع، إذ نشبت بينهما مشادة تطورت لمشاجرة، هدد المتهم المجني عليه بالإيذاء، ودخل منزله المجاور لمنزل المجني عليه، وعاد بآلة حادة وطعن المجني عليه طعنة غائرة أصابت القلب، ونُقل المجني عليه للمستشفى، وتوفى خلال محاولة إنقاذه.

ودلت التحريات، أن المتهم دائم التعرض للمجني عليه وأشقائه، حيث يفتعل المشاكل بينهما بسبب خلافات الجيرة، وأنه في يوم الواقعة تشاجر مع المجني عليه خلال عودته لمنزله وطعنه بآلة حادة، ما أدى لوفاته.