سقوط أكبر تشكيل عصابي تخصص في ترويج العملات الافتراضية بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على أكبر تشكيل عصابي بالجيزة تخصص في ترويج العملات الافتراضية، كما تم ضبط الأجهزة المستخدمة في تخليقها تحت ستار تجارة مستلزمات أجهزة الكمبيوتر.

شقة في بولاق الدكرور

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصين مقيمين بمحافظة الجيزة بتكوين تشكيل عصابي تخصص في بيع وشراء العملات الافتراضية والأجهزة المستخدمة في تخليقها، وقيامهما باستئجار محل تجاري بمنطقة العجوزة بزعم بيع مستلزمات الكمبيوتر، واتخاذه ستارا لنشاطهما الإجرامي، فاستخدماه في تخزين وتسويق المعدات والأجهزة اللازمة لتخليق العملات الرقمية، كما استأجرا شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، واستخدماها مقرا لوضع أجهزة الحاسب الآلي وتشغيلها كمزرعة تعدين لتخليق العملات الافتراضية المشفرة لإعادة بيعها للمواطنين وتجهيز الشقة بأجهزة تبريد ووصلات كهربائية لسرقة التيار الكهربائي.

3 منصات إلكترونية

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وبتفتيش المتجر المشار إليه تم ضبط أجهزة حاسب آلي وجهاز لاب توب، تستخدم في عمليات تعدين العملات الافتراضية و10 قطع كارت شاشة تستخدم كإحدى مكونات شبكة التعدين وهواتف محمولة ماركات مختلفة، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

سرقة التيار الكهربائي

وبتفتيش الشقة الكائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، تبين وجود ثلاث غرف مجهزة كمزارع تعدين للعملات الافتراضية وعثر بداخلها على 3 منصات إلكترونية كبيرة الحجم تحوي 45 كارت شاشة يستخدم في زيادة قدرة التعدين وتخليق العملات الرقمية و10 مزودات طاقة كهربائية خاصة بأجهزة التعدين وكمبيوتر بمشتملاته و10 أجهزة تبريد كهربائية، بالإضافة إلى كمية من الوصلات الكهربائية لتوصيل وربط مكونات شبكة التعدين بالتيار الكهربائي العمومي بطريقة غير مشروعة نظرا لحاجة تلك الأجهزة إلى قدرات كهربائية كبيرة من التيار الكهربائي وتهربهما من دفع المبالغ المالية المستحقة للدولة عن استهلاك التيار الكهربائي.

وبفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة، تبين وجود محفظة مالية في منصة بداخلها مبلغ 40 ألف دولار أمريكي بحساب أحد المتهمين، بالإضافة للعديد من المحافظ المالية بمنصات تداول العملات الافتراضية بقيمة 60 ألف دولار أمريكي من متحصلات نشاطهما الإجرامي في تعدين تلك العملات، والحاسب الآلي يحوي برامج خاصة بعمليات التعدين ومحادثات نصية على برامج التواصل الاجتماعي تؤكد نشاطهما الإجرامي، وبمواجهة المتهمين، أقرا بممارستهما لذلك النشاط الإجرامي.