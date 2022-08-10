كشف غموض مقتل حارس «فيلا» في الهرم وضبط أحد المتهمين  

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في كشف غموض واقعة العثور علي حارس فيلا مقتولا في الهرم، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلًا عصابيًا استهدف سرقة الفيلا محل عمل المجني عليه، وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد أفراد التشكيل العصابي وضبط أحدهم، وجار تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.

بلاغ بالعثور على جثة حارس فيلا بالهرم

تلقى مأمور قسم شرطة الهرم بلاغًا بالعثور على جثة حارس فيلا مقتولا لدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص يدعى «أحمد حسين محمد»، 69 عامًا، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين تهشم الجمجمة نتيجة الإعتداء عليه بآلة حادة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، ثم التصريح بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ علي كاميرات المراقبة في المنطقة المحيطة للفيلا تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، كما طلبت استدعاء مالك الفيلا لسماع أقواله.

التحريات: الدافع من الجريمة هو السرقة

وكشفت التحريات بأن الدافع من الجريمة هو السرقة، وعقب تفريغ كاميرات المراقبة، تم رصد عدد من المتهمين أثناء الاعتداء على المجني عليه وسرقة الفيلا، تم تقنين الإجراءات وضبط أحد المتهمين وجار ضبط باقي الجناة وعرضهم علي النيابة العامة.