وصول طليق الراحلة رجاء حسين إلى مسجد الحامدية الشاذلية

وصل الفنان سيف عبد الرحمن طليق الفنانة الراحلة رجاء حسين إلى مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، لاستقبال عزاء طليقته.

أشرف زكي أول الحضور بعزاء رجاء حسين

وكان أول الحضور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان أيمن عزب عضو مجلس النقابة.

أشرف زكي: رجاء حسين ستعيش مع الأجيال كافة

وعلى هامش عزاء رجاء حسين، قال أشرف زكي في تصريحات خاصة لــ«الوطن» إن الفن العربي بأكمله فقد قيمة فنية كبيرة، موضحا أنها كانت «أم» لجميع الفنانين «رجاء حسين ستعيش مع الأجيال كافة بأعمالها رغم الرحيل».

يذكر أن آخر أعمال الراحلة رجاء حسين: مسلسل «عائلة حاحا» مع الفنان الراحل طلعت زكريا، وكان من إنتاج عام 2017، وفي نفس العام قدمت رجاء حسين مسلسل «واحة الغروب» مع خالد النبوي ومنة شلبي.