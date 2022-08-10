إقامة عزاء الراحلة رجاء حسين في «الحامدية الشاذلية» الليلة

يقام الليلة بعد صلاة المغرب عزاء للفنانة الراحلة رجاء حسين، في مسجد الحامدية الشاذلية، بعد رحيلها عن عالمنا، أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ85 عامًا بعد صراع مع أمراض الشيخوخة بجانب مشاكل في المعدة، حسبما أعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

جنازة الفنانة الراحلة رجاء حسين

وشيعت جنازة الفنانة الراحلة، أمس، بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وعلى الرغم من أن الفنانة الراحلة رجاء حسين كانت تحرص أغلب الوقت على حضور جنازات وتقديم التعازي في وفاة زملائها من الوسط الفني، إلا أن جنازتها التي أقيمت ظهر أمس شهدت غياب كبير لنجوم الفن، فاقتصر الحضور على نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي الذى أكد خلال حديثه لـ«الوطن» على مكانة الفنانة رجاء حسين لديه، قائلًا: «فقدنا رمزًا من رموز الفن المصري»، موضحًا أن الفنانة الراحلة صاحبة فضل عليه، مطالبًا الجمهور بالدعاء لها.

سيف عبدالرحمن وزوجته ينهاران في جنازة رجاء حسين

كما حرص الفنان سيف عبدالرحمن طليق الفنانة الراحلة وزوجته الإعلامية دينا واصف، على المُشاركة فى مراسم تشييع جثمانها من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وأصيبا بحالة انهيار شديدة، حزنًا على فقدانها.

وكانت الفنانة رجاء حسين تحدثت خلال لقاء تليفزيوني سابق عن أمنيتها الوحيدة، مطالبة جمهورها بالدعاء لها، وقالت: «ليا أمنية وحيدة بس إني لما أتوفى أمنيتي الوحيدة إني ألاقي كل الناس اللي بتحبني بتترحم عليا، لأني وحيدة ماليش غير بنتي أمل».