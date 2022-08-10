بدء عزاء رجاء حسين بمسجد الحامدية الشاذلية

بدأ منذ قليل، عزاء الفنانة القديرة رجاء حسين، المقام بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

غياب الفنانين

ومن المقرر أن يتوافد بعد قليل، الفنانين على عزاء رجاء حسين، خاصة أنهم غابوا عن الجنازة، التي شيعت ظهر أمس الثلاثاء من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

بشرى ترد على غياب الفنانين

ردت بشرى، على غياب الفنانين عن الجنازة، وكتبت: «مفيش غياب.. محدش عرف أصلا.. الخبر نزل بعد ما كانت دفنت بالفعل.. الدكتور أشرف بصفته النقيب، هو الذى يعلم.. احنا صحينا من النوم على الخبر.. لو علمنا مسبقا منذ أمس، ما كنا تأخرنا على جنازة الفقيدة رحمها الله».