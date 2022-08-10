15 مليون جنيه دفعة أولى.. كل ما تريد معرفته عن القرض الحسن من «الأوقاف»

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه جرى تخصيص 50 مليون جنيه سنويا من الوزارة، بشأن القرض الحسن من وزارة الأوقاف 2022، وذلك بداية من العام المالي الحالي 2022/2023، وأنه جرى رفع قيمة الحد الأقصى للقرض للعاملين بالوزارة أو غير العاملين بها، في إطار برنامج الحماية الاجتماعية الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي.

فتح باب التقدم للمرحلة الأولى

أعلنت الوزارة، اليوم، فتح باب التقدم للمرحلة الأولى من القرض الحسن للعام المالي 2022/ 2023م، بقيمة 15 مليون جنيه لنحو (1600) قرض حسن، بواقع (1200) قرض للعاملين بالأوقاف والجهات التابعة لها، و(400) قرض للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام من غير العاملين بوزارة الأوقاف

وأكدت وزارة الأوقاف أن القرض حسن بدون أي رسوم أو فوائد أو مصاريف إدارية أو مقابل استمارة أو خلافه، التقديم إلكتروني على موقع وزارة الأوقاف فقط، لمدة عشرة أيام من تاريخه.

وتأتي المبادرة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، ومن منطلق دور وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع.

الضوابط والشروط للقرض

حددت الأوقاف الضوابط والشروط للحصول على القرض وهي:

أولًا: العاملون بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها:

يشترط أن يكون أمضى خمس سنوات فأكثر في الخدمة، ويكون مبلغ القرض بحد أقصى 15 ألف جنيه، على ألا يجمع بين هذا القرض، وأي قرض مصرفي آخر، ولا يكون عليه قرض من الأوقاف لم يكتمل سداده، وأن تكون المدة المتبقية له في الخدمة عند نشر الإعلان أكثر من ثلاث سنوات، حيث يتم خصم المبلغ بواقع 300 جنيه شهريًّا، على 50 شهرًا، ويكون عدد أشهر الخصم حسب المبلغ، الذي يتم صرفه، على ألا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق.

ونشرت وزارة الأوقاف رابط نموذج تقديم طلب القرض وهو النموذج التالي:

https://forms.gle/Xyeq8HqmQ5SBDZ3n7

فعلى الراغبين ملء النموذج التالي:

https://forms.gle/vhcsASHRXqRZ3STF8

العاملون في الجهاز الإداري للدولة

وفيما يخص العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام، يتم صرف المبلغ حسب مدة الخدمة المتبقية بحد أقصى عشرة آلاف جنيه، وتخصم بواقع 300 جنيه شهريًّا، على ألا تقل المدة المتبقية في خدمة طالب القرض عن ثلاث سنوات عند نشر هذا الإعلان.

ويشترط ألا تقل مدة خدمة طالب القرض عن 15 سنة، وفقًا للقانون المنظم لذلك، وألا يجمع بين هذا القرض وأي قرض مصرفي آخر، ولا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد.

مع تقديم إقرار بقبول تحويل المرتب لأي فرع من فروع بنك مصر.

فعلى الراغبين ملء النموذج التالي: https://forms.gle/7K35xgqzpxe2S2xs5