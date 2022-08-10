خالد الجندي: القرآن الكريم به آيات أشبه بتطعيمات للمسلمين من المصائب

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الدينية، إن القرآن الكريم به آيات أشبه بتطعيمات للمسلمين من المصائب القادمة، مستشهدًا بقول الله تعالى في كتابه العزيز «لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا ۚ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ»، موضحا أن هذا يعد تدريبا لما هو قادم، فمن يصاب بالاكتئاب أو ينهار أو يلجأ للإدمان، يأتي بسبب أنهم لم يأخذوا التطعيم الإلهي من كتاب الله.

إحاطة علم الله بمخلوقاته

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامجه «لعلهم يفقهون»، الذي يعرض على شاشة «دي إم سي»، أن الله عز وجل قال في كتابه العزيز «ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص ‏من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين»، ففي هذه الآيات تطعيم مستقبلي، كما أن قول الله تعالى «سيقول السفهاء من الناس» أن هذا يعد تعبيرا للمستقبل، والإخبار بالشيء قبل وقوعه ليكون ذلك معجزة وإخبارا بالغيب وفيه تحد للسفهاء، وأنهم سيقولون ما حكاه القرآن ودليل على إحاطة علم الله بمخلوقاته.

مواجهة المنكر والدفاع عن الوطن

من ناحية أخرى، ذكر عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنه عندما يقول شيخ فتواه سيجد من يسبه ويقع في عرضه « إن تحملت فأهلا بك معنا، وإن لم تتحمل فكن مما يقول للناس مواعظ ورقائق، لأنه يجب مواجهة المنكر والدفاع عن الوطن وتوجيه الناس وتحذيرهم من كل نصاب ودجال الذين يشيعون بين الناس السحر والشعوذة»، فالبعض يقول أموال البنوك ربا لملء كروش المستريحين، فضلًا عن أنه من يتقاضى أموالًا بالدولار واليورو والريال من هؤلاء لا يشعرون بمعاناة الضعفاء.