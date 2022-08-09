خالد الجندي: من السفاهة التمرد على أوامر الله مهما تعددت

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الدينية، إنه من السفاهة التمرد على الآمر، وهو الله عز وجل مهما تعددت الأوامر، فإذا الله سبحانه وتعالى أمر بشيء، ومن بعدها أمر بشيء آخر، فلا يجوز للعبد إلا أن يقول سمعًا وطاعة يا رب العالمين، وذلك خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، على شاشة «dmc».

من السفاهة ألا تسمع كلام من أكبر منك

واستشهد «الجندي»، بالآية القرآنية في كتاب الله العزيز «سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ۚ قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ»، مستطردًا: «الذي ولانا عن قبلتنا يا سفهاء أن الذي أمرنا أولا هو الذي أمرنا ثانيا»، موضحًا أنه من السفاهة ألا تسمع كلام من أكبر منك أو أقوى منك أو أنك لا تلتزم بالأوامر التي صدرت إليك.

من السفاهة أيضًا أن يتمرد العبد على من هو أعلى منه

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنه من السفاهة أيضًا أن يتمرد العبد على من هو أعلى منه، إذ أن تعدد الأوامر من الآمر هو «أمر واحد» لا يختلف فيه الأمر الأول من الأمر الثاني في وجوب الطاعة، فالإسلام لا يقبل التجزئة في الأوامر، فليس معنى أن قال المرء «لا إله إلا الله» فقد نجا، حيث لا بد أن يحقق كل أوامر الله من صلاة وصوم وزكاة وغيرها من أوامر الإسلام.