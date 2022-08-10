رامي صبري يطرح أغنيته الجديدة «ولسه ياما».. فيديو

أعلن الفنان رامي صبري، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، طرح أغنيته الجديدة «ولسه ياما».

ونشر رامي صبري، الأغنية وعلق عليها: «ولسه ياما.. دلوقتي على كل المنصات».

رامي صبري يروج لأغنية ولسه ياما

وروج رامي صبري منذ أيام عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، للأغنية، حيث نشر صورة وعلق عليها: «صباح الفل عليكم أغنيتي الجديدة ولسه ياما هتنزل يوم 10/8/2022، أغنية دراما علشان بس الناس اللي بتطلب دايما مني الأغاني الحزينة معرفش إزاي وإحنا في الصيف وبهجة وكده بس حاضر».

وأضاف رامي صبري: «الأغنية كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي وتوزيع ومكساج وماستر أسامة الهندي، بتمني الأغنية تعجبكم».

أغنية أنتي جنان

يذكر أن رامي صبري، طرح مؤخرا أغنية «أنتي جنان» من كلمات عمر قريبة وإسلام الجريني، وألحان تيام علي، وتوزيع وماكساج وماستر جلال الحمداوي.

واحتفل رامي صبري بأغنية أنتي جنان مع جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بعد تصدرها قائمة أفضل الأغاني العربية.

ونشر رامي صبري، بوستر الأغنية وعلق عليه: «أغنية أنتي جنان رامي صبري يتصدر المراكز الأولى في قائمة أفضل الأغاني العربية على سبوتيفاي أكبر منصة موسيقية في العالم».