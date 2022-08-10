«تحالف العمل الأهلي»: إشادة عالمية بنجاح مصر في وقف الهجرة غير الشرعية للعام الثالث

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن دعم التحالف لصغار الصيادين من أهالي الدقهلية في إطار مبادرة حياة كريمة جاء لإنقاذ آلاف الأسر التي كانت تشرد بسبب سفر أبنائهم والهجرة غير الشرعية.

التنمية سبب تراجع الهجرة غير الشرعية

وأضاف «زمزم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه وللعام الثالث على التوالي تشيد جميع المنظمات الدولية بتراجع نسبة الهجرة غير الشرعية وبشكل ملحوظ: «مش إحنا اللي بنجتهد ونقول، ولكن التنمية اللي بتحصل على أرض مصر في الريف هي السبب».

حياة كريمة تصل لأبعد القرى في مصر

واستطرد: «وصلنا لأبعد القرى والنجوع والعزب في مصر بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبدأنا نشتغل على القيمة المضافة، والصيادين كان عندهم مشاكل في أدوات الصيد، وتم تصنيع الماكينات في دمياط، وبنشتغل في مراكب حاليا بأكثر من ألف مركب».

وأوضح أن المستهدف توزيع ألف مركب لأهالينا في المحافظات الساحلية المصرية، سواء على بحيرة المنزلة أو النيل أو البحر الأبيض المتوسط أو الأحمر: «إحنا سلمنا في العزيزية بالمنزلة 40 مركب، ودلوقتي بنتواصل مع التضامن للانتهاء من التراخيص وتجديدها لأن لها تكلفة عالية جدا».

وتابع: «اكتشفنا أن أهالينا اللي بيشتغلوا في الصيد عندهم مشكلة كبيرة جدا في حفظ الأسماك، وعملنا لهم تلاجة لحفظ الأسماك بتشيل لحد 10 طن، وفيه قيمة مضافة هتحصل مع التصنيع».