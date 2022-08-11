أسعار الفاكهة اليوم الخميس 11-8-2022 في الأسواق المصرية

تعد الفاكهة الصيفية من أكثر الأشياء التي يهتم بها العديد من المواطنين، ما يجعلهم يبحثون عن أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية والمحلات التجارية بشكل يومي، خصوصًا المانجو، إذ أنها من أكثر الفواكه التي يجتمع على حبها الكثيرين.

واهتمامًا بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير، أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الخميس الموافق 11 أغسطس، التي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

ومن المعروف أن سوق العبور يعد واحدة من أكبر أسواق الجملة في مصر، وتنخفض فيها أسعار الفاكهة، التي جاءت كالتالي:

- التفاح البلدي بين 5 و11 جنيهًا، والأمريكي والإيطالي بين 23 و29 جنيهًا.

- العنب البناتي الأصفر بين 4.5 و7.5 جنيه، والأحمر بالسعر ذاته، رومي أحمر بين 4 و7 جنيهات.

- الكنتالوب من 4 إلى 7 جنيهات.

- الشمام من 3 إلى 4 جنيهات.

- حبة البطيخ وزن تتراوح ما بين 3 إلى 10 كيلوات، تتراوح سعرها ما بين 10 و35 جنيهًا.

- التين الصحراوي بين 6 و9 جنيهات.

- سعر البرقوق السكري 22 جنيهًا.

سعر المانجو في سوق العبور

المانجو البلدي من 7 إلى 10 جنيهات، والفص من 30 إلى 50 جنيهًا، وصديقة من 16 إلى 18 جنيهًا، والسكري من 12 إلى 18 جنيهًا، والسنارة تراوحت من 12 إلى 16 جنيهًا، بينما العويس بين 20 و40 جنيهًا، والزبدية من 10 إلى 12.5 جنيه، دبشة من 12 إلى 15 جنيها، جولك 15 إلى 18 جنيها.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

وجاءت أسعار الفاكهة في السوق المحلية ومحلات التجارية الكبرى كالآتي:

- سجل الكريز نحو 35 جنيهًا للكيلو.

- حبة الأناناس تصل إلى نحو 50 جنيهًا.

- كيلو الموز المستورد نحو 35 جنيهًا.

- العنب الأسود نحو 80 جنيهًا.

- سعر المانجو من 20 إلى 75 جنيهًا، حسب النوع والشركة الموردة,

- التفاح الأحمر 30 جنيهًا، والبلدي بين 12 و15 جنيهًا، والمستورد الأخضر نحو 60 جنيهًا.

- حبة جوز الهند تراوح سعرها بين 22 و26 جنيهًا.

- البطيخ الأصفر بين 15 و20 جنيهًا للكيلو.