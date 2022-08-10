أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 10-8-2022 في الأسواق المصرية

حافظت أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية، على نفس قيمتها المادية منذ مطلع الشهر الجاري، لتستقر معظم الأصناف عند السعر ذاته.

وفي هذا السياق، تقدم بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير، أسعار الفاكهة اليوم، في الأسواق المصرية، وفق جولة في بعض الأسواق الموجودة بمنطقة الدقي، فضلا عن سوق العبور، على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

ومن المعروف أن سوق العبور هو واحد من أكبر أسواق الجملة في مصر، وتنخفض فيه أسعار الفاكهة، التي جاءت كالتالي:

الكنتالوب من 4 إلى 7 جنيهات.

الشمام من 3 إلى 4 جنيهات.

حبة البطيخ وزن يتراوح ما بين 3 إلى 10 كيلوات، تراوح سعرها ما بين 10 إلى 35 جنيهًا

التين الصحراوي بين 6 و9 جنيهات.

سعر البرقوق السكري بسعر 22 جنيهًا.

التفاح البلدي بين 5 و11 جنيهًا، والأمريكي والإيطالي بين 23 و29 جنيهًا.

العنب البناتي الأصفر بين 4.5 و7.5 جنيه، والأحمر بالسعر ذاته، رومي أحمر بين 4 و7 جنيهات.

سعر المانجو في سوق العبور

المانجو البلدي من 7 إلى 10 جنيهات، والفص من 30 إلى 50 جنيهًا، وصديقة من 16 إلى 18 جنيهًا، والسكري من 12 إلى 18 جنيهًا، والسنارة تراوحت من 12 إلى 16 جنيهًا، بينما العويس بين 20 و40 جنيهًا، والزبدية من 10 إلى 12.5 جنيه، دبشة من 12 إلى 15 جنيها، جولك 15 إلى 18 جنيها.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

وجاءت أسعار الفاكهة في السوق المحلي ومحلات التجارية الكبرى كالآتي:

سعر المانجو من 20 إلى 75 جنيهًا، حسب النوع والشركة الموردة,

التفاح الأحمر 30 جنيهًا، والبلدي بين 12 و15 جنيهًا، والمستورد الأخضر نحو 60 جنيهًا.

حبة جوز الهند تراوح سعرها بين 22 و26 جنيهًا.

البطيخ الأصفر بين 15 و20 جنيهًا للكيلو.

سجل الكريز نحو 35 جنيهًا للكيلو.

حبة الأناناس تصل إلى نحو 50 جنيهًا.

كيلو الموز المستورد نحو 35 جنيهًا.

العنب الأسود نحو 80 جنيهًا.