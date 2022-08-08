أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 8-8-2022 في الأسواق المصرية

تبحث الكثيرات من ربات المنازل عن أسعار الفاكهة في السوق المحلية اليوم، لتحديد ميزانية، إذ تعد من الأطعمة التي تتواجد على موائد المصريين يوميًا.

وتستعرض بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير، أسعار الفاكهة اليوم، في الأسواق المصرية، وفق جولة في بعض الأسواق الموجودة بمنطقة الدقي، فضلا عن سوق العبور، على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

ومن المعروف أن سوق العبور هو واحد من أكبر أسواق الجملة في مصر، وتنخفض فيه أسعار الفاكهة، إذ سجل سعر الكيلو من المانجو البلدي من 7 إلى 10 جنيهات، والفص من 30 إلى 50 جنيهًا، وصديقة من 16 إلى 18 جنيهًا، والسكري من 12 إلى 18 جنيهًا، والسنارة تراوحت من 12 إلى 16 جنيهًا، بينما العويس بين 20 و40 جنيهًا، والزبدية من 10 إلى 12.5 جنيه، دبشة من 12 إلى 15 جنيها، جولك 15 إلى 18 جنيها.

أما سعر حبة البطيخ وزن يتراوح ما بين 3 إلي 10 كيلو، تراوح ما بين 10 إلي 35 جنيهًا، بينما التين الصحراوي بين 6 و9 جنيهات، فيما تراوح سعر البرقوق السكري بسعر 22 جنيهًا، وصل سعر التفاح البلدي بين 5 و11 جنيهًا، والأمريكي والإيطالي بين 23 و29 جنيهًا.

وسجل العنب البناتي الأصفر بين 4.5 و7.5 جنيه، والأحمر بنفس السعر، رومي أحمر بين 4 و7 جنيهات، والكنتالوب من 4 إلى 7 جنيهات، والشمام من 3 إلى 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

وجاءت أسعار الفاكهة في السوق المحلي ومحلات التجارية الكبرى كالآتي:

وصل سعر المانجو من 20 إلى 75 جنيهًا حسب النوع والشركة الموردة، والتفاح الأحمر 30 جنيهًا، والبلدي بين 12 و15 جنيهًا، والمستورد الأخضر نحو 60 جنيهًا.

وسجل سعر حبة جوز الهند تراوح سعره بين 22 و26 جنيهًا، ووصل سعر البطيخ الأصفر بين 15 و20 جنيهًا للكيلو، بينما الكريز نحو 35 جنيهًا للكيلو، وحبة الأناناس تصل إلى نحو 50 جنيهًا، بينما كيلو الموز المستورد نحو 35 جنيهًا، أما العنب الأسود نحو 80 جنيهًا.