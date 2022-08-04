المنتج صلاح رمزي يتعرض لوعكة صحية.. وهشام ماجد يطلب الدعاء له

أعلن الفنان هشام ماجد، عن تعرض المنتج صلاح رمزي، شقيق الفنان شريف رمزي لوعكة صحية شديدة، وطالب جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل.

هشام ماجد يطلب الدعاء لـ صلاح رمزي

وكتب الفنان هشام ماجد عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»: « ادعوا لـ صلاح رمزي بالشفاء العاجل»، دون توضيح تفاصيل المرض.

تعليقات الجمهور بالشفاء العاجل

وتوالت عليه التعليقات من الجمهور، متمنين له الشفاء العاجل، حيث كتب أحدهم «ربنا يشفيه ويعافيه»، وتعليق آخر «الله يشفيه ويعافيه ابن الحبيب المرحوم محمد يا رب خير» وتعليق آخر «اللهم اشفه وعافه وكل مريض خفف عنه ألمه وألهمه الصبر»، وتعليق آخر «ربنا يشفيه ويعافيه ويقومه بالسلامة اللهم آمين يارب العالمين».

وكان آخر ظهور للفنان صلاح رمزي في خطوبته على فريدة أيوب، بحضور أسرته وشقيقه الفنان شريف رمزي، والفنانة هدى رمزى.

آخر أعمال الفنان هشام ماجد

ومن ناحية أخرى يشارك الفنان هشام ماجد في أحدث الأعمال الفنية «تسليم أهالي»، الذي بدأ عرضه أمس في دور العرض، بعد فترة من التأجيلات، وهو من بطولة دنيا سمير غانم، وعدد من نجوم الفن أبرزهم بيومي فؤاد والراحلة دلال عبد العزيز، ويضم الفيلم عددًا من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسي، أحمد فتحي ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.

تدور الأحداث في إطار كوميدي حول حياة زوجين، يقرر الزوج «خليل صدقي»، طبيب، الذي يقدمه هشام ماجد، الهجرة إلى كندا، لكن تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.

وتشارك الفنانة دلال عبد العزيز في الفيلم بدور بثينة، موظفة الحكومة التي تقع في حب بيومي فؤاد خلال الأحداث، وتنشأ بينهما عددا من المشاهد الرومانسية الكوميدية.