وزير الدفاع البريطاني يرفض مبررات روسيا بشأن تفجيرات قاعدة القرم

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إن المملكة المتحدة ترفض إلى حد كبير معظم المبررات الروسية التي قيلت بشأن تفجيرات في قاعدة جوية بشبه جزيرة القرم، وقال إنه يعتقد أن الموقع يكون هدفًا مشروعًا للأوكرانيين.

وقال والاس، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «أعتقد أنه عندما تنظر فقط إلى لقطات انفجارين متزامنين، وليسا متجاورين تمامًا، إضافة إلى بعض الأضرار المبلغ عنها حتى من قبل روسيا، أعتقد أنه من الواضح أن هذا ليس شيئًا يحدث من قبل شخص ما يسقط سيجارة رغما عنه».

أوكرانيا لديها الحق الكامل في الدفاع عن أراضيها

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية فإنه لدى سؤاله عما إذا كانت القاعدة هدفًا مشروعًا للقوات الأوكرانية، قال وزير الدفاع البريطاني: «أولا وقبل كل شيء، روسيا قامت بعملية غزو للأراضي الأوكرانية بشكل غير قانوني، ليس فقط في عام 2014، ولكن منذ فبراير الماضي؛ فأوكرانيا بموجب اعتراف الأمم المتحدة لها الحق الكامل في الدفاع عن أراضيها واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي قوة غازية».

استخدام القوة لردع المحتل

وتابع والاس: «تسألون عن ما هو شرعي؟ وأنا أرى أنه من الشرعي تمامًا أن تستخدم أوكرانيا القوة المميتة إذا لزم الأمر، ولكن يجب أن تستعمل القوة ليس فقط من أجل استعادة أراضيها المحتلة، ولكن أيضًا من أجل ردع المحتل، واستخدمت القوات الجوية الروسية تلك القاعدة الجوية لقصف أهداف أوكرانية، ولذلك أعتقد أنه طبقا لأي قواعد للحرب في أي مكان، تكون مهاجمة تلك الأماكن هدفًا مشروعًا.