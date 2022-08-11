بـ«20 جنيه هتحضر حفلة لمطربك المفضل».. كل ما تود معرفته عن مهرجان القلعة

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، الذي ينتظره الكثير من المواطنين، من العام للعام الآخر، إذ أنه يعد بمثابة شيئا قيما للعديد منهم، يستطيعون حضور الحفلات لمطربهم المفضل، بسعر تذكرة للحفلة يكون مناسب لجميع الفئات، وتتنوع الحفلات التي يتم تنظيمها بين مطربين ومطربات مصر، وبعض الدول العربية الأخرى.

ويبحث الكثير من المواطنين الراغبين في حضور حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، عن تفاصيل برنامج المهرجان، حتى يتمكنوا من حضور حفلات المطربين المضلين لديهم، لذلك توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير كل ما تود معرفته عن مهرجان القلعة للموسيقى والغناء مثل سعر التذكرة وموعد انطلاقه، فضلا عن مواعيد أبرز حفلات المهرجان، وجاءت كالتالي:

موعد انطلاق مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

أوضحت وزارة الثقافة، أنه من المقرر أن يتم إطلاق مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، الأحد الموافق 14 أغسطس الجاري، على أن يستمر المهرجان حتى يوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس الجاري.

أسعار تذاكر حفلات مهرجان القلعة

حددت الإدارة المنظمة لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء، أسعار تذاكر جميع الحفللات، لتكون موحدة بأكملها، ليصل سعر تذكرة الحفلة الواحدة إلى 20 جنيها.

أبرز حفلات مهرجان القلعة

وهناك الكثير من الحفلات التي يتم تنظيمها في مهرجان القلعة، لكن هناك نجوم كبار لديهم شعبية كبيرة، يحرص الجمهور على حضور حفلاتهم، وجاءت كالتالي:

- الأحد الموافق 14 أغسطس: حفل الفنان مدحت صالح.

- الاثنين 15 أغسطس: حفل فريق مسار إجباري.

- الأربعاء 17 أغسطس: حفل الفنان هاني شاكر.

- الخميس 18 أغسطس: حفل الفنان على الحجار وفرقته.

- الاثنين 22 أغسطس: حفل الفنانة نوال الزغبي.

- الخميس 25 أغسطس: حفل الفنان مصطفى حجاج.

- الأربعاء 31 أغسطس: حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت.