تامر عاشور يحتفل بتحقيق ألبوم «تيجي نتراهن» 95 مليون مشاهدة على اليوتيوب

احتفل الفنان تامر عاشور عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بتحقيق أغاني ألبوم «تيجي نتراهن»، 95 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

وكتب تامر عاشور: «95 مليون مشاهدة على يوتيوب في 6 أشهر لألبوم تيجي نتراهن غير مشاهدات قنوات الفانز والفيديوهات الجميلة اللي بتابعها على تيك توك وإنستجرام».

حفل تامر عاشور في جدة

وأحيا الفنان تامر عاشور في يونيو الماضي حفلا غنائيا ضخما في السعودية ضمن حفلات موسم جدة، الذي رفع شعار كامل العدد، وقدم تامر خلال الحفل باقة من أنجح أغانيه، وهي: «أنا هاجي على نفسي»، و«تيجي نتراهن»، و«بقول عادي»، و«معلش أصلي مدلعها»، و«خليني في حضنك يا حبيبي»، وغيرها.

تامر عاشور يتعاون مع أنغام

وشارك مؤخرا الفنان تامر عاشور في تلحين أغنية «لوحة باهتة» التي طرحتها أنغام الفترة الماضية عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحققت ملايين المشاهدات وتصدرت التريند في أول أسبوع من طرحها.

أغنية لوحة باهتة لأنغام من كلمات الشاعر نادر عبد الله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وجيتار مصطفى أصلان وأحمد رجب.