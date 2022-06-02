تامر عاشور ورامي صبري يتألقان في حفلهما الغنائي بموسم جدة (صور وفيديو)

أحيى الفنانان تامر عاشور ورامي صبري، أمس الأربعاء، حفلا غنائيا جماهيريا في المملكة العربية السعودية، ضمن فاعليات موسم جدة 2022، وقدما مجموعة من أغانيهما المميزة، وتفاعل معهما الجمهور بشكل كبير.

تامر عاشور يتألق في موسم جدة

وتألق الفنان تامر عاشور في الفقرة الأولى من الحفل، وقدم عددا من أغانيه القديمة والجديدة وسط هتاف جماهيري، ومن أبرز الأغنيات التي قدمها خلال الحفل: «أنا هاجي على نفسي»، و«تيجي نتراهن»، و«بقول عادي»، و«معلش أصلي مدلعها»، و«خليني في حضنك يا حبيبي»، وغيرها من الأغاني الناجحة.

رامي صبري يقدم عدة أغنيات

بينما قدم الفنان رامي صبري الفقرة الثانية من الحفل وسط هتافات كثيرة من الجماهير التي شاركته الغناء في معظم أغانيه، ومنها «خاصمت الشوارع»، و«كل ما أنساها افتكرها»، و«كلمة»، و«لما الراجل يتكلم»، وغيرها من الأغاني.

آخر مشاركات تامر عاشور الفنية

يذكر أن تامر عاشور شارك مؤخرًا في تلحين أغنية «لوحة باهتة» التي طرحتها أنغام الفترة الماضية عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحصدت حتى الآن 3 ملايين مشاهدة، وهي من كلمات نادر عبدالله.

آخر أعمال رامي صبري

أما الفنان رامي صبري فكانت آخر أعماله الفنية أغنية «مع نفسي» التي طرحها في فبراير الماضي عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحققت نجاحا كبيرا وقت عرضها، كما حصدت 5 ملايين و500 ألف مشاهدة.