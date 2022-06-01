الليلة.. تامر عاشور ورامي صبري يحييان حفلا غنائيا ضخما في موسم جدة

يحيي الفنان تامر عاشور برفقة الفنان رامي صبري حفلا غنائيا جماهيريًا في المملكة العربية السعودية الليلة على مسرح ليالينا ضمن حفلات موسم جدة 2022.

تامر عاشور ورامي صبري يصلان إلى جدة

ووصل الفنانان تامر عاشور ورامي صبري الاثنين الماضي إلى مدينة جدة استعدادا للحفل الذي من المقرر أن يقدما خلاله مجموعة كبيرة من أغانيهم المتنوعة، ونشر «عاشور» عبر حسابه بموقع الصور والفديوهات الشهير «انستجرام» فيديو من وصوله إلى جدة، وعلق عليه قائلًا: «أشكركم على حسن الاستقبال الدائم».

كما طلب من متابعيه اختيار 3 أغاني يقوم بتسجيلها لايف خلال الحفل وإذاعتها، حيث نشر صور له عبر «انستجرام»، وعلق عليها قائلًا: «مسائكم عسل، قولولنا تحبوا نسجل أغنية إيه لايف من موسم جدة ونذيعه؟ اختاروا أغنيتين أو تلاتة»، وكان من ضمن التعليقات الفنانة أيتن عامر التي كتبت: «تيجى نتراهن، بيت كبير، أيام ، بياعة»، بينما علق الفنان محمد دياب قائلًا: «شياكة الشياكة» ليرد عليه تامر: «العشرة».

نفاد تذاكر حفل تامر عاشور ورامي صبري

وكانت الجهة المنتجة للحفل أعلنت عن نفاد كل التذاكر المطروحة وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها عبر الموقع الإلكتروني، بإقبال الجماهير بشكل كبير على أول حفل غنائي يجمع النجمين تامر عاشور ورامي صبري، ونشرت الجهة المنتجة بوستر الحفل عبر «إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة: «تذاكر حفل الفنان تامر عاشور والفنان رامي صبري نفدت».

رامي صبري يحصد جائزة أفضل مطرب

وفي سياق آخر حصد الفنان رامي صبري جائزة أفضل مطرب من مهرجان ميدل إيست للغناء «ميما» عن عام 2021، بعد تقديمه عددا من الأغاني الناجحة خلال تلك الفترة.