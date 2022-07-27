تامر عاشور يطلق أغنيته الجديدة «هي الناس» عبر يوتيوب

أطلق تامر عاشور، قبل قليل، أحدث أغنياته باسم «هي الناس»، التي يبدأ بها موسم الصيف الغنائي.

وكانت الأيام الماضية، شهدت إطلاق البوستر التشويقي لأغنية «هي الناس» عبر الحسابات الرسمية لتامر عاشور على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان تامر عاشور انتهى مؤخرا من تسجيل الأغنية، واختارها لتكون الأغنية الجديدة له.

فريق عمل الأغنية

الأغنية تعاون فيها تامر عاشور مع الشاعر الغنائي أحمد المالك، الذي كتب الكلمات ومن ألحان محمد خلف وتوزيع أنور عمر والميكس والماستر لصقر.

وتعد الأغنية الجديدة الجديدة، أولى الأغنيات التي يطلقها على طريقة السينجل خلال موسم الصيف الذي أعد له خطة غنائية مميزة.

خطة تامر عاشور المقبلة

ومن المقرر أن يبدأ تامر عاشور خلل الفترة القادمة سلسلة مميزة من الحفلات الغنائية التي اتفق على إقامتها في مصر وعدد من دول الوطن العربي.وكانت آخر حفلات تامر عاشور خلال الفترة الماضية بالسعودية وحقق بها نجاحا كبيرا وشهد الحفل تواجدا جماهيريا كبيرا.