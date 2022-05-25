نفاذ تذاكر حفل تامر عاشور ورامي صبري في موسم جدة بعد ساعات من طرحها

يستعد الفنان تامر عاشور، لإحياء حفل غنائي جماهيري في موسم جدة على مسرح ليالينا برفقة الفنان رامي صبري، وأعلنت الشركة المنظمة للحفل أن حفل تامر عاشور ورامي صبري سوف يقام 1 يونيو المقبل، ومن المقرر أن يقدم الثنائي خلال الحفل باقة من أجمل أغانيهما التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

انتهاء تذاكر حفل تامر عاشور ورامي صبري

كما أعلنت الشركة المنظمة للحفل عن انتهاء تذاكر الحفل كاملة، وذلك بعد ساعات من طرحها عبر الموقع الإلكتروني، ونشرت بوستر الحفل عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر»، قائلة: «تذاكر حفل الفنان تامر عاشور والفنان رامي صبري نفذت».

تامر عاشور يروج لحفله الغنائي في جدة

وروج تامر عاشور للحفل من خلال حسابه الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر»، حيث نشر البوستر الرسمي للحفل الخاص به، وعلق عليه قائلًا: «حبايبي وأهلي في جده جاهزين لحفله 1-6؟ وإيه الأغاني اللي تحبوا تسمعوها؟».

آخر أعمال تامر عاشور

يذكر أن آخر أعمال تامر عاشور مشاركته في أغنية «لوحة باهتة» غناء الفنانة أنغام، وهي من كلمات الشاعر نادر عبدالله، وتوزيع طارق مدكور، وتم طرحها الأيام الماضية عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا وحصدت 2 مليون و600 ألف مشاهدة خلال 10 أيام من طرحها.

وكان «عاشور» طرح في بداية العام الحالي ألبوم جديد تحت عنوان «تيجي نتراهن»، والذي ضم 10 أغنيات حققت نجاحا كبيرا منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهذه الأغاني: «خليني في حضنك»، «وخلتني أحس»، «مفيش جدعنة»، «تيجي نتراهن»، «أحلى الدنيا»، «كان موضوع»، «حنلها وإنت بعيد»، «عود نتكلم»، «الفترة دي»، و«كنت فين»، وكان أول عمل فني بعد غياب 3 سنوات.