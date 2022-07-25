تدشين مبادرة «لتسكنوا إليها» لخفض المهر والشبكة في «رأس غارب»

نظم المجلس القومى للمرأة مبادرة «لتسكنوا إليها» في مدينة رأس غارب، بمحافظة البحر الأحمر، بحضور اللواء حامد أحمد رئيس المدينة.

وتهدف المبادرة إلى التحفيز على الاعتدال فى طلب المهور وتخفيض نفقات الزواج الباهظة، تيسيرا على الشباب المقبل على الزواج.

أهداف المبادرة

كما تهدف المبادرة التي جرى إطلاقها بقاعة جمعية تنمية المجتمع بمنطقة الميناء في مدينة رأس غارب إلى تصحيح معتقدات مجتمعية خاصة بالزواج.

وشهد مراسم إطلاق المبادرة فضيلة الشيخ أحمد أبوالقاسم مدير الاوقاف وشريف عمر مدير التضامن الاجتماعي، وشيرلى ناجى مسئولة المجلس القومى للمرأة بالمدينة.

رئيس رأس غارب: نهدف لتخفيض نفقات الزواج

وأشار اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب على هامش فعاليات المبادرة أنها تهدف إلى الاعتدال فى طلب المهور وتخفيض نفقات الزواج الباهظة، تيسيرا على الشباب، المقبلين على الزواج ومساعدتهم في مواجهة الظروف الاقتصادية، وإعانتهم على مواجهة الحياة، وبناء عش الزوجية.

وأوضح رئيس المدينة أن المبادرة تُعلي من القيم المعنوية للزواج، وتساهم في نشر التوعية بأهمية التخفيف عن كاهل الأسر، خاصة في ظل الظروف الراهنة.

قبول دفعات جديدة لمركز إعداد المحفظين

وفي سياق آخر عقدت لجنة بمديرية اوقاف البحر الأحمر اختبار القبول للدفعة الجديدة بمركز إعداد المحفظين بمسجد الميناء الكبير بالغردقة للعام الدراسي المقبل 2022/ 2023م، برئاسة الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف وعضوية كل من الشيخ عبدالباسط عثمان مدير الدعوة والشيخ الشحات محمد عبداللطيف مدير المتابعة والشيخ عبداللطيف محمود عبداللطيف رئيس شئون القرآن، وذلك حرصا من وزارة الأوقاف علي نشر الفكر الديني الوسطي المستنير.