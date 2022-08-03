ارتفاع مصابي حادث «الغردقة - رأس غارب» إلى 28 مصابا وحالة وفاة

ارتفع عدد مصابي حادث تصادم أتوبيس بسيارة ملاكي بمنطقة جبل الزيت بطريق «الغردقة رأس غارب» لـ28 مصابا ولقي أحد المصابين مصرعه نتيجة الحادث، وتم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل حادث طريق الغردقة رأس غارب

كانت تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر اليوم الأربعاء إخطارا بحادث تصادم سيارة ملاكي بأتوبيس بطريق رأس غارب الغردقة، وتم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة 28 شخصا باصابات متفرقة وحالة وفاة وتم نقلهم إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم وإيداع الجثة مشرحة المستشفى وتم تحرير محضرا بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.