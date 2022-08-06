حبس المتهمين بخنق امرأة وابنتها وإلقاء جثتيهما في صحراء رأس غارب

قررت جهات التحقيق في البحر الأحمر، حبس كل من المتهم وشقيقه بتهمة قتل زوجة الأول وابنتها وإلقاء جثتيما في صحراء رأس غارب بالقرب من منطقة غرب بكر بطريق «رأس غارب - الزعفرانة»، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل العثور على جثتين برأس غارب

وتعود الواقعة عندما كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن البحر الأحمر، غموض واقعة العثور على جثتي سيدة وابنتها ملفوفتين بملاءتين وملقتين على طريق رأس غارب الغردقة وتبين أن وراء الجريمة زوج المجني عليها وشقيقه وبررا ارتكابهما الجريمة بوجود خلافات مع والدتهما.

تلقى اللواء محي سلامة مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا من اللواء أشرف البيلي مدير مباحث المديرية يفيد بتلقي المقدم احمد حوام رئيس مباحث قسم شرطة رأس غارب قسم شرطة، بلاغًا بالعثور على جثتين ملفوفتين بملاءتين، بصحراء بمنطقة غرب بكر بطريق رأس الزعفرانة رأس غارب.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحر الأحمر وتبين أن الجثتين لربة منزل وابنتها وبها آثار إصابات طعنية بالصدر، وتوصلت التحريات إلى تحديد هوية المجني عليهما، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوج الأولى وشقيقه.

حبس المتهمين على ذمة التحقيقات

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، حيث قام أحدهما بالتعدي على المجني عليها الثانية بسلاح أبيض، وقام الآخر بكتم أنفاس المجني عليها الأولى، حتى فارقتا الحياة، وجرى عمل محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.