محافظ المنيا: 37 طنا من اللحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا إن وزارة التضامن الاجتماعى، خصصت 37 طنا و810 كيلو جرامات من اللحوم البلدية للمحافظة، لتصل على 3 دفعات خلال أسبوع، لتوزيعها على 18905أسر من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، بواقع 2 كيلو لكل أسرة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا، وضمن جهود الدولة لتوفير المواد الغذائية للأسر المستحقة.

9 أطنان لحوم من وزارة التضامن الاجتماعي

وشدد محافظ المنيا على ضرورة التأكد من وصول تلك اللحوم، للفئات المستهدفة، وللأسر الأكثر احتياجًا، بمراكز المحافظة تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، والوحدات المحلية.

وكلف محافظ المنيا اللواء ياسر عبدالعزيز، السكرتير العام للمحافظة، بمتابعة تسلم المحافظة لـ9 أطنان لحوم من وزارة التضامن الاجتماعي، لتوزيعها كدفعه أولى على مستفيدي تكافل وكرامة بمختلف قرى مراكز المحافظة، بحضور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، واستمع السكرتير العام، إلى خطة التوزيع لضمان وصولها إلى مستحقيها.

إعداد كشوف بأسماء المستحقين

أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا، أن توزيع اللحوم يأتي ضمن مبادرة من المصريين إلى المصريين التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا أن الأسماء ستكون وفقا لكشوف المستحقين بقاعدة البيانات المسجلة بالمديرية.

في سياق منفصل، أعلنت مدير التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا، تركيب 500 وصلة مياة شرب نقية للأسر الأكثر احتياجًا بقريتي دهروط وملاطية بمركز مغاغة وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والهدف من تركيب وصلات المياه توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقية.