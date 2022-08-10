حملات مكثفة للنظافة ورفع الإشغالات ودعم الإنارة بـ4 مراكز في المنيا

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، تنفيذ الحملات اليومية لمتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع الإشغالات والإنارة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بهدف الارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، والحفاظ على حرم الطريق العام وتيسير حركة المرور ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

إزالة كافة الإشغالات على حرم الطريق العام

وفي مركز ومدينة مغاغة، واصلت الوحدة المحلية جهودها في رفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام حيث تم تنفيذ حملة مكبرة على المحال التجارية لرفع الإشغالات، شملت شارع طه حسين وأمام مسجد أبو العلا وشارع السلام القبلي وميدان المحطة والكوبري القبلي وتم خلال الحملة الاستجابة الفورية لشكوى أحد الأهالي بوجود حالة تعدى على حرم الطريق الأمر الذي يتسبب في إعاقة حركة السير، وتم إزالة التعدي بالكامل وفتح الطريق أمام المارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي.

أعمال رفع كفاءة الإنارة بـ«شارونة»

كما نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة للنظافة بقرى (شارونة ـ الجزيرة ـ قرارة) تم خلالها رفع الأتربة على جانبي الطريق ومداخل القرى ورفع كافة نقاط تجمع القمامة، واستكملت الوحدة المحلية أعمال رفع كفاءة الإنارة بشارونة من خلال قسم الإنارة وبالتنسيق مع هندسة الكهرباء، حيث تم المرور على أعمدة الإنارة العمومية على الطرق والطريق الصحراوي الشرقي للتأكد من صلاحيتها واستبدال الأسلاك والكشافات التالفة بأخرى أكثر أماناً.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تنفيذ حملاتها لمتابعة الحالة العامة للنظافة بالأحياء الرئيسية والقرى حيث تم رفع كافة المخلفات والقمامة من نقاط التجميع بقرية دمشير ونقلها للمقلب الرئيسي، وكذلك تنفيذ أعمال صيانة دورية لكشافات الإنارة بالطرق الرئيسية بقرى (البرجاية - بنى محمد سلطان – الطوبجي - عزبة ابو حنس - ماقوسة) تيسيراً على المارة من المواطنين، يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بمنظومة النظافة والحفاظ على المظهر الجمالي للقرى ومنعاً لانتشار الأمراض ودعم الإنارة العامة.