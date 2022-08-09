العثور على طفل حديث الولادة داخل صندوق قمامة في المنيا

أودعت أجهزة الأمن في المنيا، مساء اليوم الثلاثاء، طفل رضيع حديث الولادة، في إحدى دور رعاية الأيتام، عقب عثور الأهالي عليه ملقى داخل صندوق قمامة بأحد الأحياء في ظروف غامضة، وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها للتوصل إلى أهلية الرضيع وكشف ملابسات وظروف الواقعة.

بلاغ بالعثور على رضيع في صندوق قمامة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بعثور الأهالي على طفل رضيع حديث الولادة داخل صندوق قمامة بمدينة المنيا.

وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين أن الطفل حديث الولادة ويرتدي «بلوفر أبيض اللون»، وتم تركه داخل صندوق القمامة وكان في حالة إعياء.

نقل الرضيع إلى دور رعاية الأيتام

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم وضع الطفل داخل إحدى دور رعاية الأيتام تحت إشراف النيابة ومديرية التضامن الاجتماعي لحين التوصل إلى أهليته، وتولت النيابة التحقيقات وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة وكشف ظروف وملابسات الواقعة.