إصابة شخصين بالاختناق إثر نشوب حريق داخل منزل في المنيا

أصيب طفل وشاب، صباح اليوم الأربعاء، إثر نشوب حريق داخل منزل بحي جنوب مدينة المنيا، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده ومنع امتداده للمنازل المجاوره، ورجحت تحريات البحث الجنائي الأولية نشوبه بسبب حدوث ماس كهربائي.

حريق بمنزل بجوار مستشفى الحميات

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور قسم شرطة المنيا، تتضمن نشوب حريق بمنزل «محمد. ص» وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده بمساعدة أهالي المنطقة.

بانتقال سيارات الإسعاف ورجال الأمن والبحث الجنائي وقوات الحماية المدنية في المنيا، وبالفحص تبين أن الحريق اندلع بالطابق الأرضي بالمنزل الكائن بحي جنوب المدينة بجوار مستشفى الحميات، مما أسفر عن إصابة كلا من: «يحيى محمد 8 سنوات، ومصطفى رجب 29 عاما»، بالاختناق بسبب الدخان الكثيف.

فصل الكهرباء والغاز الطبيعي عن المنزل

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا والتي كلفت رئاسة حي جنوب المدينة بفصل الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه حفاظا على المنازل المجاورة ولعدم تضررها، وتم عمل كردون أمني حول المنزل وإخطار المعمل الجنائي للمعاينة واتخاذ اللازم.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، ورجحت تحريات إدارة البحث الجنائي الأولية نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي داخل المنزل، وبالعرض على النيابة العامة قررت استعجال تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها، مع حصر التلفيات والخسائر المادية التي لحقت بالمنزل جراء الحريق.