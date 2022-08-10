جامعة الإسكندرية تختتم مهرجان الرياضات الشاطئية بمشاركة 350 طالبا

شهد عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، ووائل نبيل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم، ختام فعاليات المهرجان الرابع للألعاب والرياضات الشاطئية التي أقيمت بمعسكر جامعة الإسكندرية بباجوش في 6 الى 8 اغسطس 2022، يعقد المهرجان بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشباب والرياضة.

وحضر المهرجان عرفة سلامة، سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وسونيا دنيا، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ، ومحمد صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد المصري للجامعات.

«قنصوه» سعيد بالمهرجان

وأعرب قنصوه عن سعادته بعودة مهرجان الألعاب والرياضات الشاطئية خاصة بعد غيابه لأكثر من عامين بسبب كورونا، موجهًا شكره للوزيرين الدكتور خالد عبدالغفار، والدكتور أشرف صبحي، وأيضًا اتحاد الرياضة وذلك لرعايتهم لفعاليات المهرجان وخروجه بهذا الشكل المشرف.

وأشار إلى أن المهرجان جاء في إطار حرص الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي على الرياضة والاهتمام الكبير بالرياضة بجانب التعليم وذلك لتكوين شخصية متكاملة سليمة للطلاب، وتكوين جيل سليم بدنيًا وعلميًا، واختيار افضل الطلاب لتدريبها واعدادها للبطولات الرياضية سواء المحلية او الدولية ، لترفع اسم وعلم مصر في كافة المحافل الرياضية العالمية ، وتعميق الولاء والانتماء لمصر لدى الطلاب.

مشاركة طلاب الجامعات في المهرجان

وأكد الدكتور وائل نبيل، مشاركة 350 طالبًا من 21 جامعة مصرية سواء حكومية أو خاصة أو أهلية ، في المهرجان مشيرًا لوجود تنافس كبير من طلاب الجامعات المصرية في مختلف الرياضات، واضاف انه تم تنفيذ مجموعة من الألعاب الترفيهية التي جعلت من الاجواء اجواء عائلية مثالية بين الطلاب.

وقال نبيل إن الغرض من المهرجان هو تنافس الطلاب منافسة شريفة لبناء شخصيتهم وإكسابهم مهارات تفيدهم في حياتهم العملية، ومرحلة ما بعد التخرج.

وتوجه الدكتور محمد صبحي حسانين بالشكر لإدارة جامعة الإسكندرية على هذا التنظيم المشرف، مؤكدًا ان المهرجان غرضه تعزيز روح العمل الجماعي والعمل بروح الفريق الواحد بهدف كسب الاخلاق الرياضية العالية.